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全台灣都瘋狂！他列今年東奧「特別熱血4原因」　網點頭：有參與感

▲東京奧運開幕式中華隊進場。（圖／體育署提供）

▲東京奧運開幕式中華隊進場。（圖／體育署提供）

記者施怡妏／綜合報導

此次台灣代表團參加東京奧運表現亮眼，開賽6天就拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，創下歷屆奧運新高，全台觀眾都跟著熱血沸騰，不過有網友表示，「這屆奧運似乎特別熱血」，分析後列出4個可能的原因，網友們看完後也點頭認同，因為辦在日本，不僅沒有時差問題，還多了份親切感。

原PO在PTT發文，這一屆的奧運跟往年比起來，國人感覺特別熱血，關注度也比以往來的高，他列出4個原因，第一個原因，疫情肆虐全球，加上國內疫情升溫，社會氣氛低迷，「運動比賽能鼓舞人心」。第二個原因，今年奧運辦在日本，同屬於亞洲國家，感覺很親切，且收看轉播時沒有時差的問題。

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他指出，第三個原因，此次參與比賽的多半是年輕人，年輕運動員出頭，讓人對未來充滿希望；第四個原因，台灣隊在許多單項都突破以往的成績，吸引大家的目光，「另外，感覺中國在這次奧運的聲量好像沒那麼大的感覺？」不曉得大家是不是也是一樣的想法。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少人認為，沒有時差，加上疫情期間都待在家，看轉播很方便。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友一致點頭，「真的這屆好讚」、「民眾關注高，選手也不用太調整時差」、「年輕小將真的很多」、「是有好成績你才會覺得熱血」、「這屆很多年輕選手加入，而且台灣參與了更多項目，真的很棒」、「因為多等一年」、「疫情關在家悶很久，看了很熱情」。

其中，最多網友認為，時差是最主要的原因，「沒時差真的很爽，之前里約或倫敦都要熬夜」、「沒時差差蠻多」、「時差最重要，跟不跟的到直播感覺差很多」、「沒時差，加上都待在家裡」、「沒有時差真的比較有參與感」。

有網友提到，「世大運」也是一個關鍵點，「上次世大運也很熱血」、「覺得當初辦世大運是一個遠因，選手、觀眾、贊助商都看到更多的可能」、「世大運捧了很多非棒、籃球的選手，很幫助」、「世大運讓田徑體操抬頭啊」、「世大運成績也好，熱度整個高起來」、「世大運的確是關鍵點」、「應該是2017世大運捧了一堆球員，往往世大運也經常是年輕運動員挑戰奧運前的一個過程」。

▼舉重女神郭婞淳替中華隊摘下首面金牌。（圖／路透）

▲郭婞淳 。（圖／路透）

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