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快訊／美國阿拉斯加州外海發生規模8.2強震　發布海嘯警報

▲▼ 美國阿拉斯加州外海發生規模7.3地震。（圖／翻攝自USGS）

▲阿拉斯加州外海發生規模8.2地震。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／編譯

美國阿拉斯加州外海28日晚間發生規模8.2地震，震央位在佩里維爾（Perryville）西南方106公里處，深度為46.7公里。依據美國海嘯警報系統最新消息，現已發布海嘯警報。

這場地震發生在當地28日晚上10時15分。依據美國地質調查局數據，此前測得規模7.3，現已上修至規模8.2；另據歐洲地中海地震中心數據，這場地震規模為7.9。

現已知在規模8.2地震來襲後，震央附近接連發生規模6.2、規模5.6餘震。

另據khon2消息，美國夏威夷州也在海嘯警戒範圍內。太平洋海嘯警報中心人員稱，目前正在瞭解海嘯威脅是否會影響到夏威夷，假若真有海嘯衝擊夏威夷群島，最早一波海嘯將會在當地29日凌晨零時53分抵達。

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