　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒子上學遲到被撞送醫　母挨告「沒跟在身邊」害騎士受傷

▲▼ 馬路,路口,紅綠燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小學生趕上課闖紅燈穿越斑馬線，結果自己受傷送醫，媽媽也挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

洪姓女騎士1年前騎車上班途中，突然有位上課遲到的小學生衝到馬路上，洪女緊急煞車仍不幸撞上，小男生被撞斷鎖骨，洪女挨告過失傷害後，反控小男生的媽媽，讓兒子在外面闖紅燈，害她也受傷，但因小男生是跑在斑馬線上，仍有優先路權，台北地檢署29日偵結起訴洪女，不起訴媽媽。

被撞的小二男生是在2020年6月30日上午7點43分左右，因為趕著要到學校，在台北市中華路、國興路口附近，違規闖紅燈飛奔，但是欲速則不達，小男生被綠燈通行的洪女機車撞上，1大1小2人都摔倒在地，小男生鎖骨斷裂，被送醫急救，不但沒趕到學校，還得請傷病假。

25歲的洪姓女騎士因涉嫌過失傷害遭送辦，因和家屬談不攏和解金，反控小男生的媽媽，沒有跟在兒子身邊，反而放任兒子闖紅燈，她緊急煞車不及也摔倒，受到不少皮肉傷，也涉嫌過失傷害。

經車禍事故鑑定，小男生當時跑在斑馬線上，即使是闖紅燈，仍有優先路權，洪女因未注意車前狀況等原因，仍要負起部分肇事責任，遭檢察官依法起訴，至於小男生的媽媽，根本不在現場，依社會常理，也沒有一定要父母陪著小孩去上學，沒有故意過失問題，因此獲不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

誠品信義衰捲詐騙案　專櫃業者判賠196萬…都是員工兒子闖的禍

專詐健保「合理工作補助」　診所醫聯手家人6年撈538萬

紋繡名師遭檢舉「違法麻醉」　假面客錄影揭營業秘技

ET快訊
湯智鈞射箭個人闖32強！　將碰魏均珩演「台灣內戰」
再無+0！衛福部示警「未來一周確診30到50例」
魏均珩闖東奧射箭個人32強　有望碰湯智鈞演「台灣內戰」
AOA珉娥8點聲明：執念變成毒藥　提到雪炫、酉奈沒多久輕生送
快訊／麟洋配直落二擊敗日本晉四強！　創我國奧運羽球史最佳成績
快訊／10、10、10！林佳恩再演逆轉　闖東奧個人射箭16強
戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸
「射擊奪牌希望」楊昆弼資格賽5輪121分　確定無緣決賽
快訊／陳意涵宣布懷二胎！　年底將湊好字
快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品
快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人　警消搜救中
中國體操選手痛失金牌！　日媒揭「1動作太失禮」遭裁判大扣分
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

病患呼吸中斷！整形醫CPR+強心劑硬要手術...延誤送醫成植物人

兒子上學遲到被撞送醫　母挨告「沒跟在身邊」害騎士受傷

紋繡名師遭檢舉「違法麻醉」　假面客錄影揭營業秘技

驚悚照曝！超車跨越雙黃線對撞貨車　車頭全爛駕駛右腿骨折

快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品

快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人…警消搜救中

女警狂喊無線電求援！「新北戰神」放下工作　到場一棍擊倒犯人

快訊／桃園八德民宅桶裝瓦斯氣爆！　屋主、懷孕女兒受傷送醫

萬華男砸美觀園實聯制桌牌　被逮賠200！口罩不戴好挨轟防疫破口

恐怖女「散布裸照+樓下巡邏」嗆：不會被關　前男友不敢回家

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

病患呼吸中斷！整形醫CPR+強心劑硬要手術...延誤送醫成植物人

兒子上學遲到被撞送醫　母挨告「沒跟在身邊」害騎士受傷

紋繡名師遭檢舉「違法麻醉」　假面客錄影揭營業秘技

驚悚照曝！超車跨越雙黃線對撞貨車　車頭全爛駕駛右腿骨折

快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品

快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人…警消搜救中

女警狂喊無線電求援！「新北戰神」放下工作　到場一棍擊倒犯人

快訊／桃園八德民宅桶裝瓦斯氣爆！　屋主、懷孕女兒受傷送醫

萬華男砸美觀園實聯制桌牌　被逮賠200！口罩不戴好挨轟防疫破口

恐怖女「散布裸照+樓下巡邏」嗆：不會被關　前男友不敢回家

冰淇淋銷量與溺水率為何呈正比？　指考國文最大亮點還有這一題

帶小三打疫苗遇正宮！3女1男接種站「大亂鬥」　衛生局回應了

楊勇緯國中錄《大集合》青澀樣瘋傳　男神囧被小女生打槍

調查局前組長私吞毒品還販毒！　高嘉瑜：緝毒單位竟成運毒中心！

球后懂投資　戴資穎高雄透天厝2年漲500萬

柔道男神養成記！國訓中心如何成為楊勇緯的最強後盾？

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

湯智鈞東奧射箭個人闖32強！　今稍晚碰魏均珩演「台灣內戰」

機車借代步「慘收1400罰單」　老闆怒公審！客人現身嗆：仙人跳嗎

王冠閎100蝶今晚拚再進準決賽　展現亞洲新蝶王短距爆發

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

即／西螺美甲店闆娘遭砍多刀慘死　同居男友幹的

即／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人

即／萬華「流氓藥師」遭函送！搜出模擬槍+毒品

誠品衰捲詐騙　專櫃業者判賠196萬

即／瑞芳台2線砂石車追撞！4車撞一團「5人送醫」

公海賣油1／聯合國烏龍檢舉官司纏訟32個月　三審定讞大逆轉

開怪手迴轉「撞上小舅子」！他遭夾身亡

恐怖男友看她斷氣！雲林美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀

恐怖人夫威脅要鋸頭、割乳頭　人妻訴請離婚獲准

桃園購物中心內用人數↑　隔壁鄰居曝心聲

聯結車撞2車衝上安全島　網讚勇者

苗栗28歲男與姊吵架　刺殺8歲外甥利刃穿肺再自戕

更多熱門

相關新聞

騎士犁田遭追撞　肇事元凶全怪牠

騎士犁田遭追撞　肇事元凶全怪牠

台北王姓男子深夜騎機車時，路邊突然衝出1隻貓，王男急煞自摔，還沒來得及爬起來，就被後方何姓男大生騎車撞上，2根肋骨被撞斷，何姓男大生被控涉嫌過失傷害，但是車禍鑑定結果，肇事原因只有1個，「貓隻在道路奔走妨害交通」，王男和何男都猝不及防，無肇事責任，台北地檢署26日處分不起訴何姓男大生。

大媽等紅燈「狂空催油門」　他1招害她GG了

大媽等紅燈「狂空催油門」　他1招害她GG了

高雄騎士自撞倒血泊亡！妻帶3幼子重回現場痛哭

高雄騎士自撞倒血泊亡！妻帶3幼子重回現場痛哭

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛竟直接開走

轎車擦撞機車女騎士倒地　駕駛竟直接開走

害老婦摔成水腦症　公車司機判賠103萬

害老婦摔成水腦症　公車司機判賠103萬

關鍵字：

過失傷害上學遲到小學斑馬線行人穿越道紅燈優先路權騎士

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

體操失金陸網罵爆日本！《陳情令》女星也跟嗆

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面