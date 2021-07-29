兒子上學遲到被撞送醫　母挨告「沒跟在身邊」害騎士受傷

▲小學生趕上課闖紅燈穿越斑馬線，結果自己受傷送醫，媽媽也挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

洪姓女騎士1年前騎車上班途中，突然有位上課遲到的小學生衝到馬路上，洪女緊急煞車仍不幸撞上，小男生被撞斷鎖骨，洪女挨告過失傷害後，反控小男生的媽媽，讓兒子在外面闖紅燈，害她也受傷，但因小男生是跑在斑馬線上，仍有優先路權，台北地檢署29日偵結起訴洪女，不起訴媽媽。

被撞的小二男生是在2020年6月30日上午7點43分左右，因為趕著要到學校，在台北市中華路、國興路口附近，違規闖紅燈飛奔，但是欲速則不達，小男生被綠燈通行的洪女機車撞上，1大1小2人都摔倒在地，小男生鎖骨斷裂，被送醫急救，不但沒趕到學校，還得請傷病假。

25歲的洪姓女騎士因涉嫌過失傷害遭送辦，因和家屬談不攏和解金，反控小男生的媽媽，沒有跟在兒子身邊，反而放任兒子闖紅燈，她緊急煞車不及也摔倒，受到不少皮肉傷，也涉嫌過失傷害。

經車禍事故鑑定，小男生當時跑在斑馬線上，即使是闖紅燈，仍有優先路權，洪女因未注意車前狀況等原因，仍要負起部分肇事責任，遭檢察官依法起訴，至於小男生的媽媽，根本不在現場，依社會常理，也沒有一定要父母陪著小孩去上學，沒有故意過失問題，因此獲不起訴。

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