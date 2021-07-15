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疫情微解封「美麗基隆」第4屆攝影創作比賽開跑　總獎金48.6萬

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽 總獎金48萬6000等你拿。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆維多利亞港之世界夢「林盧隆／攝影作品」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

連續3屆的美麗基隆影片創作比賽，今年邁入第4屆舉辦，以「A city full of」為主題，廣邀民眾透過影像紀錄，結合創意發想及基隆之美，用影像來說故事，帶領更多人一同來發掘、體會基隆的美麗。即日起影片徵集至8月15日止，照片徵集至7月31日止。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，今年比賽活動分成影片、攝影兩組進行徵選創作；另為尋找「民眾心目中的基隆獨有」本屆還新增攝影玩家組，只要上傳與基隆相關的照片，說明什麼是基隆獨有，還有機會贏得獎金！

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽 總獎金48萬6000等你拿。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆外木山泳渡「周文章／攝影作品」。

此外，今年也增加了網路票選活動的機制，讓民眾票選心目中的理想作品，選出最具代表性的基隆新12景，當然在投票的同時還能參加抽獎。歡迎市民及外縣市朋友將關於基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為拍攝素材，以不同角度呈現這座港都城市的魅力。

目前全國三級警戒雖維持至7月26日，但部分風景區及觀光據點，包括和平島公園、情人湖公園、外木山、暖東峽谷等區域已解除封閉，民眾可運用這段鬆綁時間，稍微外出透透氣，至基隆的相關景點進行拍攝。因應疫情，本屆投稿內容不限於2021年的創作，只要是2020年1月1日後創作的作品都可以參加，影片長度只要一分鐘即可投稿。

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽 總獎金48萬6000等你拿。（圖／基隆市政府提供）

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽，總獎金48萬6000元。（圖／基隆市政府提供）

主辦單位觀銷處說明，在影片部分，通過評審入圍影片即可獲得補助新台幣2000元，首獎獎金新台幣12萬元，第二名獎金6萬元，第三名獎金3萬元。今年更增加網路人氣獎票選，獎金新台幣1萬元。攝影部分有《攝影專業組》及《網路玩家組》，本屆比賽最後總決賽《攝影專業組》總獎金17萬3500元，選出可以代表基隆的「基隆新12景」；《網路玩家組》則由網友票選出50名，前25名可以獲得獎金1000元；後25名可以獲得獎金500元。

相關資訊請上網搜尋「美麗基隆」官網， 詳閱及下載活動簡章。參加攝影組者，收件憑郵戳為主，截止日期至2021年7月31日止；影片組於官網上傳影片連結即可報名參賽，收件截止日期至2021年8月15日下午5時止。

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽 總獎金48萬6000等你拿。（圖／基隆市政府提供）

▲啟站出發！基隆火車站北站「王力誠／攝影作品」。

▲美麗基隆第4屆攝影創作比賽 總獎金48萬6000等你拿。（圖／基隆市政府提供）

▲2021美麗基隆影片創作比賽。

美麗最大的祕密

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