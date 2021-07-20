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富商翁茂鍾認罪！刑期抵勞動服務全造假　盼交保被還押

▲富商翁茂鍾涉易服社會勞動造假案，台南地院開庭時表明全部認罪，盼給他自新機會，讓他交保、就醫。（圖／資料照、記者周宸亘攝）

▲富商翁茂鍾涉易服社會勞動造假案，台南地院開庭時表明全部認罪，盼給他自新機會，讓他交保、就醫。（圖／資料照、記者周宸亘攝）

記者林悅／台南報導

佳和集團董事長翁茂鍾，9年前因炒股等案被判刑1年，獲准在台南服社會勞動，他卻涉嫌勾結警所造假勞動記錄而被檢察官起訴、收押，台南地院20日上午開庭，翁茂鍾向社會道歉，並表明全部認罪，盼能獲法官准予交保、就醫，他不會逃亡，未來入獄會勇敢面對。

台南地檢署指出，台灣高等檢察署發交南檢偵辦翁男不實執行社會勞動案，翁男於2002年間因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，並經南檢准予易服社會勞動，於2002年9月執行完畢。

台灣高等檢察署檢察官日前重新檢視該案卷宗時，發現翁男竟於短短2002年1月至9月間，即將合計2196小時之社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實之情形，經核對相關資料後，認其應有未依規定前往社會勞動機構，即原台南縣察局麻豆分局官田分駐所執行，該分駐所督導人員卻將之記載為按時執行，乃將全案發交台南地檢署偵辦，南檢分由檢察官郭書鳴負責主辦。

檢察官郭書鳴查出翁男登錄有做勞動工作的時間裡，也有外出就醫紀錄、使用金融卡、信用卡記錄，連春節過年休假、颱風、豪雨假，他都登記有勞動工作，1天勞動時數高達8至10小時，甚至有12小時，檢方認定翁男涉嫌勾結警所員警造假，涉嫌與公務員偽造文書罪，2021年5月底檢方起訴翁男與官田分駐所前副所長楊博賢，另南檢林姓觀護佐理員與10位員警被緩起訴。

▲富商翁茂鍾涉易服社會勞動造假案，台南地院開庭時表明全部認罪，盼給他自新機會，讓他交保、就醫。（圖／資料照、記者周宸亘攝）

台南地院20日上午召開準備庭，目前在羈押中的翁茂鍾向法官表示，對檢方認定犯罪事實，他誠心全部認罪，不必再調查證據及傳訊證人，不用再浪費司法資源，希望庭上給他改過自新的機會，因他個人行為，造成社會風波、困擾，也要對檢警道歉。

翁茂鍾表示，他已70歲高齡，身體急速老化崩壞，被收押期間，全靠意志力支撐，因案子發生後，銀行緊縮公司銀根，進而影響公司營運，他須與銀行溝通協調及顧及上千員工生計，他請求法官體諒其困境，讓他交保，他不會逃亡，盼在合理短期醫療身體後，勇敢面對未來入獄服刑。

翁男辯護律師也表示，10多年前，翁男以50多歲涉及證交法案被判刑8年，當時都沒有逃亡，如今翁男年事已高，又有有慢性病，身體健康不佳更沒有逃亡問題，且此偽造文書案已查清證據、訊問證人，也無串證之虞，希望法官同意交保。

法官彭喜有聽完翁男意見與律師的論述後，再次確認翁男對檢方起訴內容「不爭執」，即當庭表示翁男既已全部認罪，會先裁定解除禁見，交保問題會再斟酌，訊後還押台南看守所。

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