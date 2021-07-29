奧運英雄隔離中！蔡英文準備「限定版早餐」曝光　特製不含這兩樣

▲楊勇緯、羅嘉翎PO出收到來自總統府送上的早餐。（合成圖／翻攝楊勇緯、羅嘉翎臉書、IG）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣選手在東京奧運表現亮眼，包括楊勇緯、羅嘉翎及方莞靈等18位我國選手、教練於昨晚抵台，隨後入住防旅館。總統蔡英文特別準備「奧運英雄限定版早餐」，要選手好好休息一下，楊勇緯、羅嘉翎今早收到早餐後，開心的在臉書發文。

蔡英文今（29）日在臉書發文，歡迎台灣選手回家，特地準備「阜杭豆漿」和「老天祿滷味」給正住在防疫旅館的台灣英雄，每份餐點都附上一張小卡片，要謝謝大家為國家的付出。

蔡英文也特別說明，限定版的早餐，在國家運動訓練中心的營養師協助把關下，「飯糰加大但沒有油條」，「滷味也特製不含丁香」，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。

選手們收到早餐後，紛紛在社群媒體上PO出；羅嘉翎開心在臉書發文，「今早打開房門拿早餐發現是來自總統府的早餐，是很有名的阜杭豆漿耶」；楊勇緯也在IG放上照片，寫下「一早收到的溫暖」。

此外，選手赴東奧前引發的經濟艙風波後，行政院承諾選手們回國後都會搭乘商務艙，蔡英文這次發文也提到，這次選手、教練返台除了都安商務艙之外，也設置了專屬的通關。

▼蔡英文特別準備「奧運英雄限定版早餐」，要選手好好休息一下。（圖／翻攝蔡英文臉書）

