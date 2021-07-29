國民岳父來啦！「證件妹」東奧暫居第7　爸爆接女兒糗事：不敢亂瞄

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

射擊甜心「證件妹」吳佳穎今上陣東奧射擊女子25公尺空氣手槍資格賽，賽程首日先進行「慢射」，吳佳穎以289分暫居第7名，表現十分亮眼。位在高雄的吳爸爸受訪時也向愛女喊話，「佳穎，做好自己比賽的準備，加油，一定可以拿到好成績，為國爭光！」

▲「國民岳父」吳爸爸談及女兒吳佳穎時不斷傻笑，直呼有時連自己都認不得女兒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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東奧女子25公尺空氣手槍賽程為期2天，今首日進行「慢射」，30發、滿分300分中吳佳穎精準射下289分，於20名選手中暫居第7；明將再進行「快射」賽程，同樣也是30發、滿分300分，兩天比分總和最高的前8名選手將可晉級決賽。

吳爸爸今早在高雄家中一如往常忙著工作，談到佳穎，爸爸笑著說，通常都是媽媽和她用Line聯絡，「兩個女生在那邊講（電話），我就比較不會去打擾她們！」對於今明的比賽，佳穎是否能順利晉級，吳爸爸則說，女兒從小到大參加多場比賽，可以說是身經百戰，相信她應該不會太緊張，「我以前都跟她講，平常心就好，高高興興比賽，不要太在意成績，打得好、打不好，都已經打完了，還是要為下一場比賽做準備。」

吳爸爸透露，佳穎原本規劃擔任國家隊射擊教練，本來也已經錄取，但為了參加東京奧運，耽誤了2、3年，「等她比完回來，還要到國訓中心報到！」

▲吳爸爸一早就在家中忙工作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

談到愛女被封為「射擊甜心」，一張張甜美的比賽照不只在台灣瘋狂圈粉，就連大陸也有大批網友為之傾倒，不少網友「狂認岳父」；對此，吳爸爸不斷傻笑，直呼「（新聞）有一些照片還是舊的，有時候我到捷運站去接她，還認不得她勒！遠遠看到一個女生走過來，我想說我不能這樣一直瞄著人家看，一直到她走到我面前、叫我爸爸，我才想說，欸！這我女兒耶！我怎麼認不得！」

吳爸爸說，賽前佳穎很少回來，因為疫情的關係，父女倆已有2、3個月沒有見面，而佳穎忙著備賽，又大多住在靶場，「前兩天她10米比賽打完，就有說她想家，還在那邊哭！不過來好啦，她現在可以調適自己的情緒！」最後爸爸也向佳穎喊話打氣「做好自己比賽的準備，加油！一定可以拿到好成績，為國爭光！」

▼「射擊甜心」吳佳穎。（圖／翻攝自吳佳穎FB）