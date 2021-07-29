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長腿女遇「真實版旅蛙」搭便車　網笑翻：妳錯過當公主的機會

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友28日在臉書《爆怨2公社》PO文表示，當日下午雨停之後，她騎車外出買晚餐，騎到一半突然覺得大腿有冰冰、黏黏的觸感，低頭一看竟然是一隻「強行搭便車」的青蛙，讓她嚇了一大跳。其他網友看完她的描述，紛紛留言開玩笑稱，「妳遇到旅蛙了」、「牠在等妳吻牠啊！妳錯過當公主的機會了」。

女網友遇到真實版旅蛙搭便車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲青蛙跳到原PO腿上。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO提到，28日下午下了一場大雨，雨停之後她騎車去速食店買晚餐，因為很久沒有發動機車，出發前還好好擦拭椅墊、後照鏡和把手，途中因為感覺大腿上有冰冰、黏黏的觸感，好奇低頭一看，竟然有一隻青蛙跳到她的大腿上面，嚇得差點摔車。

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原PO接著說，由於停紅燈的地方剛好是地下道，她雖然對青蛙停在腿上感到不適，但又擔心如果甩下去，可能會害青蛙被其他車輛輾斃，只好繼續往前騎，並一邊尋找合適的地點，「低頭一看牠又不見了！趕緊停在路邊，我一下車，牠正在我的座墊上，我看牠、牠看我，正想找石頭還是樹枝把牠放下時，牠就自己跳下車了！你們能理解騎車騎到一半，突然被青蛙坐霸王車的驚嚇嗎？」回家之後她也顧不上吃晚餐，整整洗了3次大腿才罷休。

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言大讚她很有愛心，「是我應該直接棄車」、「我很認真看完，但也笑了好久」、「現在汙染那麼嚴重，還能看到青蛙，妳家那一帶環境不錯哦」；也有不少人半開玩笑說，「妳遇到旅蛙了」、「王子找上妳了」、「牠在等妳吻牠啊！妳錯過當公主的機會了」。

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