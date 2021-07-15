台北男20多年來夏天只吹電風扇　過來人曝每期電費不到200元

▲炎炎夏日有人習慣吹冷氣，也有人選擇只吹電風扇。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣連日高溫，加上許多人受疫情影響改在家中上班，全台用電量13日創下歷史新高，達到3844.4萬瓩。一名台北網友15日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，家裡20多年來夏天都只吹電風扇，沒想到意外引來許多有同樣習慣的人；還有一名網友表示，過去也是夏天只吹電風扇，每期電費扣掉共用電的部分，只需繳納不到200元。

根據中央氣象局資料顯示，14日全台最高溫出現在花蓮縣富源37.1度，台北市當日中午12時溫度約33.2度。原PO提到，現在這種天氣，一整天在家只吹電風扇是否會熱死，「我只是單純想知道自己是不是異類，因為家裡20多年來，夏天都只有吹電風扇，沒經濟裝冷氣。之前有在上夜班，也只有電風扇而已，沒有冷氣真的會中暑嗎？」

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▲全台各地14日中午12時的溫度分布。（圖／中央氣象局）

沒想到這篇文章一公開，引來許多與原PO有相同習慣的人留言，「20多年沒吹冷氣的路過」、「我也沒裝冷氣，很多人聽到後都覺得不可思議」、「房間西曬還住屏東，我也吹風扇啊！因為冷氣壞了，覺得去挑冷氣好麻煩，就默默吹了一年電風扇，然後我覺得晚上其實比早上熱」。

還有過來人表示，「之前夏天也是只吹電風扇而已，每期電費扣掉共用電不到200塊！這2年突然覺得幹嘛活得這麼累，所以晚上要睡覺會開3小時（冷氣）好入睡」。不過也有網友好心提醒，要吹電風扇或冷氣都是個人自由，不需要在意他人眼光，但要注意個人體質和身體狀況，「健康OK的話就可以。」