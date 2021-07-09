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台北女郵局排隊20分鐘被4乘涼婦插隊　霸氣嬤往前一站神反制

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友8日在臉書《爆怨2公社》PO文表示，當天去郵局拿掛號，因為人流管制在外面排隊20分鐘，沒想到一名婦人突然跑來插隊，聲稱是因為太熱才會暫時到旁邊乘涼，接著又多出3名同夥，一直要求禮讓她們年紀大經不起曬太陽，最後是一位阿嬤出面解圍，一句「我1小時前就來的，通通借過啦」，直接反制插隊婦人。

▲▼民眾至郵局領紓困補助及衛生人員清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲原PO在郵局被4名婦人插隊。（示意圖／記者許靖騏攝，與本文當事人無關）

原PO提到，8日去郵局領掛號，因為裡面人很多有管制，還有好多人在外面排隊，於是跟著排了20分鐘，沒想到一名婦人突然走過來聲稱剛剛排在她前面，只是因為太熱到旁邊乘涼，「我當下跟她說，『可是妳剛才不在耶』，郵局的阿伯也請她要重新排，但對方一直大聲盧，我覺得很煩、很吵，反正我後面也沒有人，所以就讓她先了。」

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更誇張的是，婦人成功插隊之後又跑出3名同夥，聲稱和婦人是一起的，直接插隊到原PO前面。雖然郵局員工頻頻苦勸不能這樣、這是插隊，婦人們還是不聽，並連續強調兩次「我們年紀比較大，經不起曬太陽」，所以希望原PO這樣的年輕人可以禮讓一下。

就在雙方僵持不下的時候，一名阿嬤看不下去走了過來，直接「插隊」到婦人前面，並表示「我先來的！我1小時前就來的，通通借過啦，我也不能曬太陽」，再讓原PO排到她前面，瞬間用同樣的招式打臉婦人們。原PO感動直說，因為很謝謝阿嬤幫忙，後來乾脆請她不用回去原位，「就排在我前面沒關係。」

這篇文章公開不到一天，就吸引超過5200名網友按讚，大家也紛紛留言表示，「這樣的『倚老賣老』很可以」、「我也遇過，能理解老人家不方便，只是這樣真的有理說不清」、「一山還有一山高」、「現在不要臉的都是快要步入老年的歐巴桑，真正的老年人大多都很親切」。

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