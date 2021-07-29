看一遍哭一遍！3部必看仙俠劇「虐到五臟六腑都痛」

▲深受歡眾喜愛的「仙俠劇」一下甜蜜、一下虐心，讓觀眾像中毒般無法自拔。（示意圖／pexels）

文／Ｖ仔

又甜又虐的「仙俠劇」深受觀眾喜愛，一旦進入就深陷其中無法自拔，雖然被虐到五臟六腑都痛，還是心甘情願在玻璃渣裡找糖吃，追完往往像中毒般出不了坑，每年幾乎都會有一部「現象級爆款」，像是2015年有《花千骨》、2017年有《三生三世十里桃花》，每一部都是經典中的經典，今天要來介紹3年內必看的3部仙俠劇，保證看一遍哭一遍，看之前記得先準備好衛生紙！

1.香蜜沉沉燼如霜

[廣告]請繼續往下閱讀...

這部是2018年的爆款，改編自網絡作家「電線」的同名小說，讓鄧倫和楊紫圈粉無數，英朗帥氣的「鳳凰」與活潑可愛的「錦覓仙子」深植人心，講的是三世輪迴恩怨情仇、守望千年之戀的故事，前期兩人甜蜜有趣，但後期真的會被虐哭，如果虐有分等級的話，這部絕對是最高級，虐到連渣都不讓人吃，不過幸好最後是高甜收尾，更難得的是每條線的結局都有清楚交代，《香蜜沉沉燼如霜》不論是劇情、特效、服裝、演技都會讓人眼睛一亮，高度還原小說劇情和人物形象更是成功收服觀眾的心。

▲《香蜜沉沉燼如霜》不論是劇情、特效、服裝、演技都會讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自香蜜沉沉燼如霜微博）



2.琉璃

這部是2020年的大黑馬，改編自十四郎小說《琉璃美人煞》的奇幻古裝劇，講述天生「六識殘缺」的少女褚璇璣(袁冰妍飾)，與離澤宮弟子禹司鳳(成毅飾)的愛情考驗，兩人經歷「十生十世」的淒美虐戀，甜了又虐、虐了又甜，讓觀眾揪心到一個不行，男主更創下吐血最多的紀錄，網友盤點一共有70次的花式吐血，男女主角雖然不是一線的流量演員，但是憑著細膩又自然的演技，讓無流量擔當的《琉璃》開低走高，成為一匹超級大黑馬。

▲無流量擔當的《琉璃》 憑著男女主角細膩又自然的演技，成為一匹大黑馬。（圖／LiTV、成毅工作室提供）



3.千古玦塵

說到2021最火的仙俠劇，非「千古玦塵」莫屬，這部改編自星零的古言《上古》，這是周冬雨的首部仙俠劇，與許凱飾演的白冰塊臉神尊「白玦」展開虐戀情緣，這部一開播評價就非常兩極，不少觀眾認為周冬雨長相駕馭不了三界主神的角色，但周冬雨用爆炸性演技征服觀眾，另外，動畫跟特效相當震撼，很多氣勢磅礡的大場面有夠過癮，配角們也很像驚喜包，各個顏值演技都在線之外，每個角色都很牽動人心，還有配樂也像開外掛一樣，音樂一下就抨擊到小心臟，就連許多不看仙俠劇的觀眾都紛紛入坑。

▼《千古玦塵》為2021最火的仙俠劇，周冬雨用爆炸性演技征服觀眾。（圖／翻攝WeTV）

