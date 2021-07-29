　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王毅會見阿富汗塔利班高層　冀對方與東伊運徹底劃清界限

▲阿富汗塔利班稱9人代表團訪問中國,王毅。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲阿富汗塔利班9人代表團訪問中國。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部官網公布，國務委員兼外長王毅28日在天津會見到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。他明確表態，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用。

今年5月起，美國和北約就加速駐阿富汗部隊的撤軍行動。駐阿富汗美軍7月2日宣布，美國和北約部隊已撤離阿富汗最大的空軍基地巴格拉姆空軍基地，將該基地交給阿富汗軍方接管。

按美國總統拜登的要求，在駐紮阿富汗20年後，美軍將在今年9月11日即「911事件」20周年前全部完成撤出。在美國撤軍的同時，外界預期，塔利班在阿富汗將捲土重來。塔利班為1996至2001年間統治阿富汗的強硬派伊斯蘭武裝分子。

王毅告訴到訪的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

王毅稱，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，象徵美國阿富汗政策的失敗，以及阿富汗人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。他說，阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中；希望塔利班以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。

▲阿富汗塔利班稱9人代表團訪問中國,王毅。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲王毅在天津會見阿富汗塔利班高層。（圖／翻攝自中國外交部官網）

王毅強調，阿富汗各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿富汗和平和解進程盡早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。

但王毅同時嚴厲指出，「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，被北京認為是疆獨背後支持者）是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。他強調，打擊「東伊運」是國際社會共同責任。希望塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

另外，巴拉達爾對有機會到訪中國表示感謝，他表示，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，中方在阿富汗和平和解進程中發揮的公正和積極作用。

巴拉達爾還向王毅承諾，塔利班決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，希望中方更多參與阿富汗和平重建進程，在未來阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用。

ET快訊
湯智鈞射箭個人闖32強！　將碰魏均珩演「台灣內戰」
再無+0！衛福部示警「未來一周確診30到50例」
魏均珩闖東奧射箭個人32強　有望碰湯智鈞演「台灣內戰」
AOA珉娥8點聲明：執念變成毒藥　提到雪炫、酉奈沒多久輕生送
快訊／麟洋配直落二擊敗日本晉四強！　創我國奧運羽球史最佳成績
快訊／10、10、10！林佳恩再演逆轉　闖東奧個人射箭16強
戴資穎萌照曝！為9旬嬤砸獎金買電梯透天　她喜喊：哇就歡喜欸
「射擊奪牌希望」楊昆弼資格賽5輪121分　確定無緣決賽
快訊／陳意涵宣布懷二胎！　年底將湊好字
快訊／萬華「流氓藥師」遭函送！　警搜出模擬槍、毒品
快訊／開到百齡橋「兒突開車門墜河」！爸急跳橋救人　警消搜救中
中國體操選手痛失金牌！　日媒揭「1動作太失禮」遭裁判大扣分
獨／蕭大陸不忍了！怒嗆舊愛張金鳳「醜化別人粉飾醜陋」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穗深打造通勤族一日生活圈　動車1小時內直達

Siri播報奧運金牌榜略過大陸！「蘋果56字回應」惹網友爆氣

美國防部長願「助台抗中」　國台辦：「倚美謀獨」把台灣推向災難

劍指美國「打台灣牌當棋子」　劉結一：台獨是絕路、隨時變棄子

肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分　陸網友爆氣微博造詞：東盜主

王毅會見阿富汗塔利班高層　冀對方與東伊運徹底劃清界限

張家界爆新冠疫情　2000人看表演「挨著坐」都是高風險

大陸「老牌戰狼」秦剛接任駐美大使！　今早抵達美國履新

拜登任內美艦第7度穿越台海　解放軍批：和平穩定最大破壞者

壹傳媒或涉欺詐！港府22年來首次動用《公司條例》委任審查員調查

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

穗深打造通勤族一日生活圈　動車1小時內直達

Siri播報奧運金牌榜略過大陸！「蘋果56字回應」惹網友爆氣

美國防部長願「助台抗中」　國台辦：「倚美謀獨」把台灣推向災難

劍指美國「打台灣牌當棋子」　劉結一：台獨是絕路、隨時變棄子

肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分　陸網友爆氣微博造詞：東盜主

王毅會見阿富汗塔利班高層　冀對方與東伊運徹底劃清界限

張家界爆新冠疫情　2000人看表演「挨著坐」都是高風險

大陸「老牌戰狼」秦剛接任駐美大使！　今早抵達美國履新

拜登任內美艦第7度穿越台海　解放軍批：和平穩定最大破壞者

壹傳媒或涉欺詐！港府22年來首次動用《公司條例》委任審查員調查

球后懂投資　戴資穎高雄透天厝2年漲500萬

柔道男神養成記！國訓中心如何成為楊勇緯的最強後盾？

洛城拆彈小組數學差！　爆炸量算錯釀17傷35建築變廢墟

湯智鈞東奧射箭個人闖32強！　今稍晚碰魏均珩演「台灣內戰」

機車借代步「慘收1400罰單」　老闆怒公審！客人現身嗆：仙人跳嗎

王冠閎100蝶今晚拚再進準決賽　展現亞洲新蝶王短距爆發

肌膚『古溜』再現！Smoothglo™療程素顏像上濾鏡

高二兒「沒錢買衣鞋」瘦到剩50公斤！媽月入8萬全花在這　眾人氣炸

八三夭宣布8月線上開唱　門票收益「全捐防疫使用」暖爆！

病患呼吸中斷！整形醫CPR+強心劑硬要手術...延誤送醫成植物人

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

中國水球隊被日本「壓身」　陸網友火大

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發 事後急發文：讓大家誤會了

鄭州200豪車滅頂　損失破4億元

肖若騰拿銀牌還被扣0.3分表現分 陸網友爆氣微博造詞：東盜主

楊倩剛奪東奧首金！隔天獲贈2300萬豪宅

大陸吸入式疫苗面世！　《刺胳針》揭關鍵研究數據

11月大女嬰身中6刀亡！他偷吃人妻害全家4口慘死

國台辦點名游錫堃「既荒謬，又可悲」

阿富汗塔利班代表團訪陸　與王毅會面

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

Siri播報奧運金牌榜跳過大陸！蘋果6字回應網爆氣

河南暴雨「古蹟」也成受災戶 3600年商城遺址城牆覆土塌陷

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

大陸網紅湧進鄭州救災　中央：別給救援添堵

更多熱門

相關新聞

阿富汗塔利班代表團訪陸　與王毅會面

阿富汗塔利班代表團訪陸　與王毅會面

大陸國務委員、外交部長王毅28日在天津阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面。王毅在會面中強調，希望阿富汗塔利班與「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

中美天津會談共6小時 陸外交部：雙方談得很深很透

中美天津會談共6小時 陸外交部：雙方談得很深很透

大陸嗆美「台灣主權屬中國」　外交部批：悖離事實

大陸嗆美「台灣主權屬中國」　外交部批：悖離事實

美中關係鬥而不破？

美中關係鬥而不破？

談中美天津會談

談中美天津會談

關鍵字：

王毅阿富汗塔利班巴拉達爾

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

體操失金陸網罵爆日本！《陳情令》女星也跟嗆

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面