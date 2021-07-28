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阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部）

▲王毅與巴拉達爾在天津會面。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅28日在天津阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）會面。王毅在會面中強調，希望塔利班與「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

根據大陸外交部發出的資訊，王毅表示，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，「阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中。美國和北約從阿富汗倉促撤軍，實際上標誌著美對阿富汗政策的失敗，阿富汗人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。」

王毅指出，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用，希望塔利班以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策，「阿富汗各派別、各民族應團結一致，真正把『阿人主導、阿人所有』原則落到實處，推動阿富汗和平和解進程儘早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。」

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅，打擊「東伊運」是國際社會共同責任，「希望塔利班同『東伊運』等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。」

巴拉達爾表示，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿富汗和平和解進程中發揮的公正和積極作用，「塔利班對爭取和實現和平抱有充分誠意，願與各方一道，致力於在阿富汗建立廣泛包容、被全體阿富汗人民接受的政治架構，保障人權和婦女兒童權益。」

巴拉達爾指出，塔利班決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，塔利班認為阿富汗應同鄰國和國際社會發展友好關係，「塔利班希望中方更多參與阿富汗和平重建進程，在未來阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用，塔利班也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力。」

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