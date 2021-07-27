大陸嗆美「台灣主權屬中國」　外交部批：悖離事實

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國國務委員兼外交部長王毅26日在天津會見美國國務院常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），會中多次談及台灣議題。對此，外交部發言人歐江安27日回應表示，對於美方持續關切中方向台灣挑釁行為，重申台海和平穩定的重要性，外交部對此表達誠摯感謝，至於中國官員主張台灣主權屬於中國的說法，不僅悖離事實與國際認知，更違反台灣人民的集體意志。

王毅周一聲稱，防止中美關係失控有3條底線，包括不得挑戰中國制度、阻撓中國發展，以及在新疆、香港和台灣議題上「侵犯中國主權」，台灣是重中之重。雪蔓也在會中對北京在台灣海峽、網路空間和東海、南海等行徑表示關切。

對此，歐江安回應表示，美方在會中曾就中方牴觸美國及盟友價值的行為，包括侵害人權、香港、新疆、西藏、媒體自由、網路安全、台海、東海及南海等中方行徑表達關切，美方持續向中國政府表達對台灣挑釁行為的嚴正關切，以及重申台海和平穩定的重要性，外交部對此表達誠摯感謝。

歐江安說，有關雪蔓訪問中國相關情形，台美雙方也一直保持密切及暢通的溝通聯繫。

歐江安指出，至於中國官員在會談中主張台灣主權屬於中國的謬誤與扭曲說法，不僅悖離事實與國際認知，更違反台灣人民的集體意志。

外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，只有台灣人民才有權決定台灣的未來；也只有台灣的民選政府，才能在國際間代表台灣人民。

外交部表示，無論中國政府如何扭曲其對台主張，都無法改變歷史與既定事實，台灣人民只會更堅定捍衛國家主權和民主的堅持，台灣會繼續與共享民主價值的夥伴國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮。