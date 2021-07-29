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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

險接參謀總長大位　張哲平從馬執政開始遭監控渾然不知

張哲平（右）日前改調國防大學校長，國防部長邱國正（中）負責監交。（軍聞社）

▲軍方高層人事日前大異動，參謀總長黃曙光屆齡退休，外界普遍認為時任國防部軍政副部長的張哲平上將接任呼聲最高，以他出身空軍，與陸軍背景的部長邱國正搭配，恰能相輔相成，加上共機頻頻擾台，該人事一度被認為毫無懸念，沒想到總統蔡英文公布的人事案，陸軍司令陳寶餘上將成了大黑馬，接替黃曙光總長一職，並在7月1日走馬上任，張哲平則意外落馬，改調沒有軍事實權的國防大學校長。

圖文／鏡週刊

本刊掌握，張哲平錯失參謀總長寶座的關鍵原因，竟然與捲入史上最大的共諜案險遭吸收有關。知情人士透露，奉中共中央軍委政治工作部廣州分局之命來台發展的香港共諜組織謝姓負責人，多年前以商務身分掩護來台吸收國軍高階將領，企圖發展組織，透過空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校2密集接觸張哲平，由謝安排與張多次餐敘甚至遊湖，並曾單獨談話，張哲平的妻子還被招待到香港旅遊，情節非比尋常，有嚴重國安疑慮。

參謀總長由陸軍司令陳寶餘上將出任，令外界大感意外。

知情人士透露，檢調是在偵辦另一起共諜案時，向上溯源，鎖定香港商謝姓負責人是幕後操盤手，從謝查到多名退役高階軍官遭吸收，而且發現這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘，部分受邀現役軍官因敏感度高，除了拒絕外還主動向上通報，因而查出全貌。

調查局極為重視國安家全，近年屢破共諜案，針對特定人士在台蒐集涉密情報或發展組織，進行有效監控。

可怕的是，經國安單位深入追查，發現該共諜組織從馬英九執政時期開始布建，不但成功吸收陸、海、空三大軍種多名退役將領，還頻繁接觸張哲平，涉及的現、退役軍官階級都非常高，至少包含2位上將、2位少將、2位上校及1位中校，這些人大都熟知台灣軍事作戰布防，國安系統認為事態嚴重，緊急危機處理，並建議總統調整張哲平的職務，才暫時穩住局面。


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