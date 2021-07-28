　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對家人與個人造成極大傷害

▲▼立法院外交國防委員會 國防部副部長張哲平 外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國安單位蒐證發現，中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起派員來台發展組織，甚至頻繁接觸、企圖吸收前國防部副部長張哲平。對此，張哲平表示，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，而他擔任軍人數十載，平常養成良好的保密習性。

根據媒體報導，共諜組織多次與張哲平餐敘，還招待張妻赴香港旅遊，嚴重的是，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平，竟毫不避諱地與共諜組織香港籍負責人單獨面談，且收受禮物；而此次軍方人事異動，他原本接任參謀總長的呼聲最高，即因有忠誠疑慮，遭國安高層急踩煞車，總統蔡英文將他改調國防大學校長「留校察看」，檢調則立案偵辦多年，近期可望收網。

對此報導，張哲平表示，捕風捉影、穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，他感到非常遺憾。他說，他擔任軍人數十載，平常即養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言；也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。

張哲平澄清，有關内人陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。

至於相關單位調查部分，張哲平強調，如果有需要他親自說明疑義，將會全力配合。

ET快訊
快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠！　周日暫停施打
獨／登山教練管不住嫩女友！小王幫「上床調教」3P　發現被偷拍
中國女間諜色誘我少將！照片曝光　「中共最大滲台祕密組織」揭密
快訊／台股跌破萬七大關！　下殺逾300點
戴資穎25分鐘取勝！「早餐吃一半」就結束　球迷看呆：越打越快
偷吃「小模級」AZ業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

今接種第二劑AZ疫苗　陳水扁：第二劑感覺更舒服，謝謝日本

快訊／侯友宜：新北疫苗不夠了　8月1日暫停施打

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　總統健保卡照片曝光

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

前國防副部長張哲平與共諜多次餐敘　國防部：均有保密管控作為

陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　遭酸爆真相曝！8／2還有團體賽

前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對家人與個人造成極大傷害

疑內神通外鬼！台灣上百位政要LINE遭駭　台灣總公司回應了

蔡英文深夜感謝奧運選手　「把台灣人氣魄帶到東京」

「33年桌球路莊智淵始終如一」　賴清德：台灣永遠的驕傲

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

今接種第二劑AZ疫苗　陳水扁：第二劑感覺更舒服，謝謝日本

快訊／侯友宜：新北疫苗不夠了　8月1日暫停施打

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　總統健保卡照片曝光

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

前國防副部長張哲平與共諜多次餐敘　國防部：均有保密管控作為

陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　遭酸爆真相曝！8／2還有團體賽

前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對家人與個人造成極大傷害

疑內神通外鬼！台灣上百位政要LINE遭駭　台灣總公司回應了

蔡英文深夜感謝奧運選手　「把台灣人氣魄帶到東京」

「33年桌球路莊智淵始終如一」　賴清德：台灣永遠的驕傲

高雄墜愛河少女疑遭網路霸凌　家屬1動作原因恐成謎

傳台積電將在九州熊本設廠！日媒分析「背後原因」：盼金援數千億

防疫之下運輸物流現人才荒　貨運司機平均起薪35K起跳

今接種第二劑AZ疫苗　陳水扁：第二劑感覺更舒服，謝謝日本

楊冪大長白腿岔出裙襬太勾魂！　網幽默讚：跟奧運一樣好看

快訊／侯友宜：新北疫苗不夠了　8月1日暫停施打

南京Delta進一步擴散！大陸單日本土+55「在江蘇四川遼寧雲南」

快訊／蔡英文總統登記打高端　陳時中14:00說明

賽前為戴資穎擔心「這場蠻硬的…不好打！」　結果鄉民傻眼了

保時捷「電動MPV概念車」內裝曝光　前衛6人座駕駛就像艦長一樣

鄧紫棋追星成功！周杰倫親送大禮　收「稀有神級黑箱」狂喊：好開心

政治熱門新聞

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

桃園市議會通過市民普發5千元　鄭文燦說尊重

賴清德讚莊智淵：33年桌球路始終如一

新北公布1確診最新足跡　家樂福超市待30分鐘

吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對個人造成極大傷害

陳亭妃「怡靜本屆賽事都結束了」　真相：還有團體賽

台灣超過100位政要LINE遭駭　遭疑是內神通外鬼

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

【即時民調】請問，您覺得六都首長哪位疫表現最好？

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　健保卡照片曝光

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

蔡英文深夜感謝奧運選手　「把台灣人氣魄帶到東京」

快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠　8月1日暫停施打

更多熱門

相關新聞

快訊／本土疫情延燒！國軍接種AZ疫苗意願僅三成、施打率3.85％

快訊／本土疫情延燒！國軍接種AZ疫苗意願僅三成、施打率3.85％

新冠肺炎本土確診疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，開放第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）施打AZ公費疫苗，國防部副部長張哲平19日表示，國軍有意願施打疫苗的人佔三成左右，目前的施打率大約為3.85％。

營區就寢如何防疫？　國防部：有塑膠布膜

營區就寢如何防疫？　國防部：有塑膠布膜

台灣地表最危險？　國防部：擦槍走火機率比以往升高

台灣地表最危險？　國防部：擦槍走火機率比以往升高

國防部否認軍職人員訪台　僅AIT人員陪同

國防部否認軍職人員訪台　僅AIT人員陪同

美軍翹腳目視遼寧艦　國防部：台灣有能力

美軍翹腳目視遼寧艦　國防部：台灣有能力

關鍵字：

張哲平共諜案

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

吞止痛藥用命拼獎牌　網：敬佩！

喊擊敗中國　張本還沒碰到就掛了

偷吃「小模級」AZ業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

王陽明出售愛車麥拉倫600LT！

更多

最夯影音

更多
郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面