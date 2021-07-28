前國防副部長涉共諜案　張哲平：已對家人與個人造成極大傷害

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安單位蒐證發現，中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起派員來台發展組織，甚至頻繁接觸、企圖吸收前國防部副部長張哲平。對此，張哲平表示，穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，而他擔任軍人數十載，平常養成良好的保密習性。

根據媒體報導，共諜組織多次與張哲平餐敘，還招待張妻赴香港旅遊，嚴重的是，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平，竟毫不避諱地與共諜組織香港籍負責人單獨面談，且收受禮物；而此次軍方人事異動，他原本接任參謀總長的呼聲最高，即因有忠誠疑慮，遭國安高層急踩煞車，總統蔡英文將他改調國防大學校長「留校察看」，檢調則立案偵辦多年，近期可望收網。

對此報導，張哲平表示，捕風捉影、穿鑿附會的報導內容，已經對國軍，家人及個人造成極大的傷害，他感到非常遺憾。他說，他擔任軍人數十載，平常即養成良好的保密習性，不會針對軍中事務擅自發言；也會迴避談論公家事務，避免衍生不必要的誤會。

張哲平澄清，有關内人陪同家人赴大陸省親、旅遊，均為自費；而他與同學、退伍袍澤、友人間聚餐等情事，也都嚴守保密要求及廉政相關規範，絶無不法言行。

至於相關單位調查部分，張哲平強調，如果有需要他親自說明疑義，將會全力配合。