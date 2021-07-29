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線上教學成弱勢童痛點　中國附醫+林增連基金會捐筆電與物資

▲弱勢學童缺筆電，中國附醫、林增連慈善基金會攜手捐物資（圖／院方提供）

▲弱勢學童缺筆電，中國附醫、林增連慈善基金會攜手捐物資（圖／院方提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情時期，醫療院所作為第一道防線，嚴守不怠。中國醫藥大學附設醫院，在新冠肺炎疫情趨緩之際，與林增連慈善基金會，以實際行動持續關懷弱勢，期待讓弱勢家庭及孩童感受更多溫情，一起度過疫情困境。

前些時日，本土疫情急速升溫，許多經濟弱勢家庭基本的生活溫飽受到影響，又因學生無法到校上課，各校啟動遠距教學，在這3C數位時代，看似方便、快速的學習方式，對於許多弱勢孩童來說，卻是遙不可及，因為數位設備的短缺而面臨了數位學習的困境。

台灣世界展望會目前在中彰投地區共計11個服務據點，服務1萬650名兒童的家庭，透過募集物資、捐款與數位學習設備，挹注投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊境況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展。

▲弱勢學童缺筆電，中國附醫、林增連慈善基金會攜手捐物資（圖／院方提供）

因受到新冠肺炎疫情影響，許多隔代教養、單親，家中缺乏經濟主要來源，或因父母失業，生活陷入困境。他們生長在貧窮的家庭，不僅無法有舒適的生活環境，在求學過程中缺乏許多教育資源，也可能因為貧窮，以致生存、教育受到忽視、剝奪，學習的過程不斷面臨挫折而自暴自棄。

為響應台灣世界展望會活動，中國醫藥大學附設醫院秉持蔡長海董事長「取之社會、用之社會」的回饋理念，與由鉅建設林增連慈善基金會，再次攜手合作，共同捐助筆記型電腦、愛心白米與生活物資，以實際行動關心兒童及弱勢家庭。

中國醫藥大學附設醫院周德陽院長表示，今年年初與世展會舉辦紅包傳愛活動後，也陸續準備投入2個學童課後輔導據點的服務，無奈疫情攪亂，但在得知弱勢家庭在疫情警戒下，面臨生活困頓及學童遠距上課的數位落差，立即伸出援手，而未來我們也將持續投入更多的力量，幫助孩童們在課業上發揮潛能，弭平數位學習差距，學習更多知識與技能，增加孩子們的自信心，讓孩子在充滿愛與希望中健康茁壯。

林增連慈善基金會林嘉琪董事長表示，父親總是為別人多想一點、多留一步餘地，為了延續父親林增連先生樂善好施的精神，依循父親愛的足跡，響應台灣世界展望會活動，希望能緊急支應偏鄉弱勢家庭的迫切需求，減輕貧童家庭壓力，並捐助筆電，使孩子停課不停學，防疫居家學習不間斷，傳遞滿滿的正能量，讓良善的力量影響力擴大。

受贈筆電的孩子表示：「謝謝您們送給我一台這麼棒的電腦，對於高職畢業正要讀大學的我而言，是相當珍貴且實用的禮物。家中兄弟姐妹眾多，每當要繳電腦作業，尤其疫情期間進行遠距線上學習，大家都是輪流使用電腦，也因設備老舊，導致完成功課都已經是三更半夜！」孩子非常感恩大家的暖心善舉，表示一定會珍惜愛護，並且要努力用功學習來報答大家的恩惠。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯也呼籲，疫情的衝擊之下，許多行業都面臨經營危機，影響經濟弱勢家庭工作及收入，停學期間，弱勢家庭的孩子無法取得可供線上學習使用的電腦，也面臨學習空窗期，邀請大家一同加入「看見希望，讓愛轉動，防疫送愛不打烊」的行列，幫助弱勢家庭孩子們能夠擁有快樂學習的機會和轉變生命品質的力量，一同分享希望、讓愛轉動，溫暖照耀社會中的每一個需求幫助的角落。

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