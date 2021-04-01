老顧客最後心願想吃薯條...她衝回店面油炸送到醫院！阿嬤滿足闔眼

▲陳姓店長花了2小時將薯條送到醫院，讓阿嬤得以品嚐到臨終前的味道。（圖／太陽貝果提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名罹癌的80歲阿嬤，每周前往中國附醫洗腎後，中午都會到附近的太陽貝果吃漢堡、薯條，連續吃了5年，不但百吃不膩，還和店家建立如同家人般的感情，阿嬤3月30日洗完腎，想再品嚐薯條美味，不巧碰上店休，當時遠在大甲的陳姓店長火速趕回油炸，2小時後親送到醫院，阿嬤吃了一口，心滿意足的闔眼，隔天神情安詳離去，家屬感傷的說，全家人都會永遠記得這臨終的味道。

婦人的女兒詹婉惠說，母親每周去中國附醫做血液透析後，中午一定會到附近的太陽貝果吃漢堡、薯條，後來隨著肺腺癌併發症，去醫院的次數更加頻繁，但一周至少都會去吃兩次，母親不但百吃不膩，而且還和店長、店員建立起如同家人的感情，最重要的是，母親已習慣享受那種幸福的感覺，短暫慰藉受病魔纏身的身心。

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詹說，前天中午，母親意識陷入昏迷，她附耳跟母親說「要不要吃薯條？」母親竟有意識的點點頭，於是她趕緊打到店家，但一直都沒人接，後來才得知當天是店休，當時遠在大甲的陳姓店長得知阿嬤想吃薯條，立刻衝回太平店，油炸後再送到醫院門口，當她拿到薯條時還是熱騰騰的，當下感動的快哭出來。

她馬上把薯條送到母親嘴邊，母親吃了一口，心滿意足的闔眼休息，隔天晚上就走了，面容很安詳很滿足，上午在母親靈位前擺了最愛的漢堡、薯條和咖啡祭拜，一擲筊就聖筊，可見母親很滿意。

陳姓店長說，很開心阿嬤能喜歡她們的薯條，盡管從大甲趕回太平油炸，再將薯條送到醫院，前後花了2小時，但能滿足阿嬤臨終的味道，一切辛勞都是值得的。

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