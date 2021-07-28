鄭州高檔社區200豪車滅頂！藍寶堅尼、賓利 「一起泡水」慘虧4億元

▲大水灌滿了3層地下停車場，大部分豪車都成泡水車。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南暴雨導致眾多災情，鄭州一處高檔社區的地下停車場也被大水灌滿，導致200多輛豪車泡水，其中不乏勞斯萊斯、賓利、藍寶堅尼、賓士。受害屋主們保守估計，車輛損失至少達到1億元人民幣（約4.3億元新台幣）。

根據陸媒報導，受害的是位於鄭州鄭東新區的高檔社區「瀚海晴宇」，每平方公尺的房價要價4.5萬元人民幣（約19.3萬元新台幣）。雖然社區寸土寸金，但對於暴雨並沒有太大的抵抗力，3層地下停車場全部被水灌滿，停放的豪車也幾乎全軍覆沒。

屋主們表示，目前大約有200多輛車子都還泡在水中，其中不乏勞斯萊斯、賓利、藍寶堅尼等豪車，保守估計損失至少達到1億元人民幣。

▼地下3樓已經嚴重淹水，物業才通知車主移車。（圖／翻攝微博）



屋主們指出，20日當天鄭州雨勢突然加大，但物業並沒有及時提醒，直到車庫都已經淹水了，才通知大家把車子往上移動，可是大部分人趕來時都已經來不及了。

據屋主們自行統計，目前有將近200戶家庭上報了車輛損失，不少家庭甚至有3、4輛車被淹，總計有200多輛車子被淹，更慘的是，有多達130名車主都沒有保車損險。

其中一名屋主就說，他總共有4輛車，一輛藍寶堅尼、一輛勞斯萊斯，以及兩輛賓士，暴雨當天，兩輛賓士停在地下停車場，現在還泡在水裡面，價值150多萬（約645萬元新台幣）。

▼慘遭滅頂的賓士車身上都是爛泥巴。（圖／翻攝微博）

