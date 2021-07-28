蔡英文願打高端！陳時中：開放預約就麻煩總統趕快去登記

記者趙于婷／台北報導

國產疫苗高端正式納入公費施打，總統蔡英文也打算捐出手臂，登記要打高端。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開放預約的時候，就有麻煩總統趕快去預約登記。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

總統府發言人張惇涵28日表示，總統蔡英文在昨（27）日下午已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種，而總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業；而蔡英文也透過臉書，釋出她自己操作滑鼠預約的畫面強調「自己也會去接種，請大家放心。」

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蔡英文說，昨天下午，疫苗施打意願登記與預約系統已經重新開放意願登記，也將高端疫苗列為選項之一，她呼籲所有符合資格的民眾，都盡快進行疫苗意願登記與預約，疫情警戒降級不鬆懈，請大家繼續努力，衝刺提高接種率，達成更完善的群體免疫力，相信我們不久後就可以恢復如常生活。

針對總統登記施打高端，陳時中也直言，當時開放預約時候，就麻煩總統趕快上去預約登記。另外，副總統賴清德也表態要等「聯亞」，但聯亞目前也還沒通過EUA。對此，陳時中說，總統和副總統對國內生技產業支持是一定的，他們表達對國產的愛護和支持，也很好，但國產也不會因為他們要打，就趕快通過，審查與開放是專業問題。