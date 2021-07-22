陸汽車銷售今年有望實現正增長　扭轉連3年持續下滑局面

▲大陸官方看好今年汽車銷售。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部市場運行和消費促進司司長朱小良22日表示，從下半年情況看，隨著經濟持續穩定恢復，促消費政策措施不斷發力，將會為汽車市場發展提供有力支撐，今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。

朱小良在「上半年商務工作及運行情況新聞發布會」上指出，汽車業是國民經濟重要的支柱性產業，產業鏈條長、帶動效應強，是擴大內需、拉動消費的「大頭」，近幾年來，汽車零售額在社零總額中佔的比重一直在十分之一左右。

朱小良提到，隨著各項政策措施落地見效，汽車市場總體保持回穩向好發展態勢，上半年各項主要指標都已經超過了疫情前的水平，一是新車銷售實現了較快增長，今年上半年新車銷量近1290萬輛，同比增長25.6%，比2019年同期增加了4.4%。二是新能源汽車銷量大幅增長。上半年銷售120萬輛，同比增長兩倍，接近2019年全年銷量，佔新車銷售比重已經超過9%。6月份銷售25.6萬輛，創下單月曆史記錄。三是汽車後市場更加活躍。二手車交易量超過了840萬輛，報廢機動車回收量達到130.5萬輛，同比分別增長52.9%和41.3%；二手車與新車銷售之間的比例已經上升到0.65:1。

朱小良認為，從下半年情況看，隨著經濟持續穩定恢復，促消費政策措施不斷發力，將會為汽車市場發展提供有力支撐。同時，晶片供應短缺、原材料價格上漲等一些因素也會對汽車市場造成一定影響，「綜合研判來看，商務部認為今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。」

朱小良表示，到今年6月底，中國的汽車保有量已經達到了2.92億輛，每千人擁有汽車超過200輛，下一步，商務部將深入貫徹黨中央、國務院決策部署，根據新形勢新變化，會同相關部門認真做好全鏈條促進汽車消費這篇大文章，加快推動構建梯次消費、高效使用、綠色循環的汽車市場新發展格局。

朱小良強調，一是加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，調整優化汽車管理政策，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。二是深化汽車流通領域放管服改革，推動出台相關舉措，激發汽車市場活力和內生動力。三是推動取消對二手車交易的不合理限制，進一步便利二手車異地交易，促進二手車行業規範化、品牌化、規模化發展，繁榮活躍二手車市場。四是完善汽車流通領域相關管理制度，加快修訂《二手車流通管理辦法》《機動車強制報廢標準規定》，優化汽車消費環境。