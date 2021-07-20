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又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

▲▼酒精,消毒,清潔,防疫,殺菌,75%,ALCOHOL,乙醇。（圖／記者周宸亘攝）

▲消保處表示，台糖350m酒精約45元，最高卻賣到200多～300多元。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

酒精、醫療用血氧機及家用快篩試劑等防疫類商品，疫情間需求激增，消保處查核發現，有30件違規，又以酒精類最多，消保處提醒，有關藥用酒精，若違反藥事法販售，最高可罰200萬元。

消保處指出，針對民眾反映及主動查核方式發現疑似違規案件，移請食藥署、調查局及公平會，查處共30件，最多問題的是酒精，尤其酒精商品可分為藥用酒精及一般酒精商品兩類。其中藥用酒精係屬乙類成藥，業者須經衛生主管機關核准登記並領得許可執照始得販售。

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消保官王德明說，30件中除1件為違規在網路販賣血氧機外，其餘29件是都防疫酒精哄抬，如依照台酒為300m為新台幣40元，台糖350m約為45元最高賣到200多～300多元。消保處提到，業者見民眾對酒精需求急迫殷切，認有機可乘，遂藉機哄抬藥用酒精之價格，將其原已販售藥用酒精之價格提高約2至3倍不等，將移請調查局查處。類此案件，如經偵查機關後續認定違反該條例第12條等相關規定並起訴後，將面臨5年以下有期徒刑且得併科500萬元罰金之刑責。

消保處提醒，藥用酒精部分，非經主管機關核准登記並領得許可執照而販售者，將移請食藥署查處；經食藥署認定違反藥事法第27條第1項規定後，將依同法第92條規定處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。

▲▼血氧機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲消保處此次查到網路違規販賣血氧機1件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

消保處表示，醫療用血氧機及快篩試劑，因均屬醫療用品，業者則須取得醫療器材販售許可證方能銷售，所以消費者在選購時，應注意有無相關登記證明文件及許可字號；另由於現階段衛生福利部尚未開放醫療用血氧機及快篩試劑得於網路販售，消費者更應避免於網路購買，才不致權益受損。

消保處指出，非經主管機關核准登記並領得許可執照而販售醫療用血氧機及快篩試劑，或逕自於網路販售者，將移請食藥署查處；經食藥署認定違反醫療器材管理法第13條第1項規定後，將依同法第70條第1項第1款規定處3萬元以上100萬元以下罰鍰。

另外，消保處強調，如業者之間有以契約、協議或其他方式之合意共同調漲酒精、醫療用血氧機及快篩試劑等防疫類商品價格情事，而足以影響市場供需功能者，只要經公平會認定違反公平交易法第15條，最高可處5000萬元罰鍰，若情節重大，還會處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰。

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