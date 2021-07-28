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餅皮鑲了金錢蝦餅！泰國冬蔭功湯變身比薩　吃得到魷魚條、蟹肉絲

▲▼必勝客推「冬蔭功蝦餅比薩」、「泰式酸甜唐揚雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客推全新冬蔭功蝦餅比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼台式的香菜皮蛋豬血糕比薩登場後，人氣連鎖品牌「必勝客」又把人氣泰國經典菜「冬蔭功湯」、「金錢蝦餅」變身罪惡比薩了，使用蝦醬、椰漿等靈魂食材先是製成冬蔭功醬，再鋪上滿滿魷魚條、蟹肉絲和香菜，重點是最外圈餅皮可是包裹著蝦仁餡結合莫札瑞拉起司，濃厚泰式風絕對要嚐鮮，即日起限時、限量開吃。

▲▼必勝客推「冬蔭功蝦餅比薩」、「泰式酸甜唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲冬蔭功蝦餅比薩大口咬下充滿著濃郁泰式風味。

▲▼必勝客推「冬蔭功蝦餅比薩」、「泰式酸甜唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲同步吃泰式酸甜唐揚雞。

超人氣泰國菜也變身比薩了，必勝客推出全新「冬蔭功蝦餅比薩」，將經典泰式酸辣海鮮湯做成比薩，選用帶有濃郁鮮味蝦醬、椰漿、檸檬及香茅製成冬蔭功醬底填滿比薩，接著鋪上Q彈魷魚條、蟹肉絲，最後撒上滿滿香菜，大口咬下就能感受到冬蔭功的酸、香、辣美味，且餅皮外圈還鑲上了「金錢蝦餅」，裡頭可是包裹著肥美蝦仁內餡結合莫札瑞拉起司，整個比薩都「泰」犯規，同步再吃全新「泰式酸甜唐揚雞」，即日起限時、限量開賣。

▲▼摩斯漢堡全新南洋椰香咖哩雞腿堡、肉醬薯條登場。（圖／業者提供）

▲▼摩斯近日也有全新南洋椰香咖哩雞腿堡、肉醬薯條。

▲▼摩斯漢堡全新南洋椰香咖哩雞腿堡、肉醬薯條登場。（圖／業者提供）

另，摩斯漢堡近日也強打異國美食，推出全新「椰香咖哩雞腿堡」，將雞腿肉裹上含燕麥粉的麵衣酥炸，搭配清爽生菜、酸甜柑橘醬，再淋上使用10幾種辛香料熬製成的椰香咖哩醬，每一口都是濃郁南洋風，同步吃「肉醬薯條」，現炸酥脆薯條淋上經典肉汁醬，再搭配特調美乃滋，欠吃到不行，即日起正式登場。

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