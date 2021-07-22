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行政費補助調至100元　高嘉瑜批中央苛刻基層診所「加碼喊到150」　

▲▼立法院 立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

昨天新北有診所「逆時中」，堅持接種疫苗必須收取200元掛號費，並批評中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中賴帳，行政補助僅有40元，比過去一般接種疫苗少。對此，民進黨立委高嘉瑜呼籲政府應給付至少250元，行政費用調整到150元。不過，陳時中在下午指揮中心記者會中宣布，行政費用會從40元調升至100元。

高嘉瑜22日在臉書表示，這次的疫苗施打，基層診所扮演重要角色，要衝高覆蓋率就要靠基層診所，若對基層診所苛刻，讓施打率受影響，反而會造成防疫大破口，讓台灣離正常生活、恢復穩定的經濟越來越遠，政府不給付合理行政費用給基層診所，會讓台灣防疫因小失大。

高嘉瑜指出，有基層診所指出替民眾接種COVID-19疫苗，不能收取掛號費，但在當初診所與政府簽約時，政府承諾可以收取掛號費，政府承諾跳票，並強制規定院所要順從，否則即停止配發疫苗，依照最新公費COVID-19疫苗接種計畫，政府強制規定合約院所不得向民眾收費，卻以「極為不合理」、「不敷成本」的給付方式，來補助院所掛號費及其他接種相關醫療費用，難道這些費用要第一線的院所工作人員自行吸收？如此政策，完全罔顧醫療專業，讓院所虧本，替國家執行政策，豈不是「政府請客、院所買單」? 讓投入大量心力、人力、物力的基層診所情何以堪?

高嘉瑜提到，政府補助疫苗處置費只有100元，但從前一般疫苗接種為掛號100至150元+施打費100元，政府無疑直接砍了業者一半收入，新冠肺炎疫苗的施打流程以及醫師問診評估，不同於一般疫苗之施打，極為繁瑣，勢必增加物力成本，讓民眾有空間得以留所觀察；勢必增加人力成本，醫事人員的投入、以及行政上面臨響不完的電話，這些政府都知道嗎? 還是視而不見? 呼籲政府拿出誠意，合理給付COVID-19疫苗施打合約院所行政費用，掛號費、接種費不應由這些基層院所吸收，因應行政成本的增加，呼籲政府至少以給付250元為最低標準（疫苗處置費100元+院所行政費用150元）。

高嘉瑜強調，綜觀我國，補助疫苗處置費100元、若加上獎勵金40元，院所就每一劑疫苗收到的金額不到200元，在疫情下，許多合約診所的營運狀況岌岌可危，壓縮自己的診間、增加人力成本、面臨房租壓力，這些因施打疫苗多出來的成本，建議皆應納入給付範圍考量。又各國給付醫療院所的接種費換算新台幣為：美國1000元、英國409元、日本1058至1318元不等，我國補助行政費用加上獎勵金，金額少得可憐，其他國家是我們的3至5倍，既然別人可以做到，為何我們沒有辦法?

高嘉瑜認為，合約診所願意投入防疫行列，為這個國家、這個社會鞠躬盡瘁，身負染疫風險，換來的卻是極不合理的對待，真心換絕情的感受實在是苦不堪言，政府如此不作為，以後就不會有人願意在這種時期跳出來賣命了。

高嘉瑜還說，政府一定會說有提供院所獎勵措施，但給付歸給付、獎勵歸獎勵，如果連最基本的給付都無法發放，那麼所謂的獎勵不過是九牛一毛，何況獎勵是以每人次40元來發放，先決要件又以數量必須達標才能領取獎勵金，這些絕對無法支撐整個基層醫療體系，醫療體系崩解了，誰來幫民眾施打疫苗? 疫情後果誰負責？呼籲政府火速發放給付，針對院所實際行政成本、重新制訂方案，給付不能少、獎勵也需要，疫情快退散，台灣才會好。

針對診所補貼部分，陳時中22日下午在記者會上表示，這一段時間疫苗施打量大，整體接種率提高，也增加醫療院所負擔，可能也會排擠其它行政作業，根據醫師公會、醫師公協會反應，用給40元，和原本的掛號費差距過大，因此將行政費增加為每人次100元，處置費維持每人次100元。

▼行政費從40元調整至100元。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗相關費用。（圖／指揮中心提供）

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