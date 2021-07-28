戴資穎晉級8強！球迷超期待「唯獨緊張1件事」：沒人敢說穩

▲戴資穎今早花不到半小時就取勝。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

戴資穎今天一早直落二（21:10、21:13）擊敗對手，以3戰全勝、小組第一晉級8強。不少球迷都在電視機前為小戴喝采，不過也有些網友不禁有些緊張，直呼「8強開始都很難打了」、「羽球世界前十差距都不大，主要看當天狀況」。

戴資穎在小組賽先後擊敗瑞士賈奎特、越南阮翠玲後，今天交手法國齊雪霏再度拿下勝利，以3勝全勝之姿晉級8強。小戴前兩屆止步16強，這次創下個人在奧運的最佳紀錄，持續往奪牌目標前進。

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就有網友看完今早比賽後，在PTT的Olympics_ISG板上貼文，提到小戴打破自身的奧運紀錄，希望對方能夠如願拿到奧運獎牌。

▲網友直言8強之後真的不好打。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友都相當期待之後的賽事，但同時卻也緊張表示，「世界前十對打沒人敢說穩贏的啦」、「看一下之前16強遇到誰」、「羽球女單很多強者」、「羽球前十的實力真的沒差太多，沒有穩」、「8強之後場場都不好打啊！實力相差不會到太多」、「8強開始才是硬仗」、「8強沒意外會遇到依瑟儂（泰國）」、「8強後就不那麼好打了」。

當然，也有許多網友持續替小戴打氣，「希望可以滿血到決賽」、「目前沒有消耗太多體力，加油」、「小戴小戴我愛你」、「小戴加油」。