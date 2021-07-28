賽前為戴資穎擔心「這場蠻硬的…不好打！」　結果鄉民傻眼了

▲比賽還沒開始時，還有鄉民為戴資穎擔心「這場蠻硬的……不好打」。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

世界球后戴資穎稍早交手世界排名41法國選手齊雪霏，但一開始得知此戰在早上9點（台灣時間8點）進行時，戴資穎忍不住發文，附上一段無奈表情的短片，「聽到明天打早上9點，是這個表情！！是台灣8點喔！你們會起來看我比賽嗎？」就有網友一早在電視機前守候，擔心「這場蠻硬的……不好打」，結果卻讓眾人傻眼。

有網友早上7點44分在PTT的Olympics_ISG板上發文「羽球女單預賽 戴資穎 v.s 齊雪霏」，吸引不少人線上為戴資穎集氣，其中就有人擔心「這場蠻硬的……不好打。」結果比賽一開始，網友們就紛紛傻眼，因為不過半小時，比賽就結束了。

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戴資穎超精彩表現讓YouTuber陳彥婷也驚呆，她上午8點42分發文，說自己早起看球賽，等餵完小孩喝奶，準備訂早餐的時候，比賽已經打完了，只能哭笑不得地說「戴資穎速度太快了啦！前進8強GoGoGo！」

本站報導《戴資穎3戰全勝晉級8強 先刷新個人奧運最佳》，戴資穎是第2種子，該組小組第一出線可以直接以長籤晉級8強，今天小組最後一場交手齊雪霏，首局一開始對手挑戰失敗，戴資穎開局5：0領先，戴資穎回擊出界，戴資穎勾對角11：3領先，對手判斷失誤，戴資穎突擊17：6拉開領先，輕鬆以21：10收下。

戴資穎只花了11分鐘輕鬆拿下首局後，第二局一開局戴資穎連續失誤出界1：5，不過戴資穎各種測試球路，網前挑球很快追平7：7，戴資穎直線突擊讓對手反應不及，戴資穎11：8迅速要回領先，戴資穎加快進攻節奏拉開7分領先，戴資穎21：13輕鬆收下勝利，3戰全勝確定以小組第1晉級8強。

戴資穎在小組賽先後擊敗瑞士賈奎特、越南阮翠玲後，今天再度拿下勝利，以3勝全勝之姿晉級8強，先改寫下個人在奧運最佳紀錄（前兩屆奧運止步16強），持續往本屆奪牌目標邁進。