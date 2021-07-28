日桌球張本智和16強輸球「在全場亂吼」！　日網看不下去：沒水準

▲張本智和比賽時習慣吼叫。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

世界桌球男單排名第4位的張本智和，被稱為「日本桌球神童」，昨（27日）東奧男單桌球16強賽，面對來自斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgić）苦戰7盤遭到逆轉，最後以3比4出局，輸球之後他在全場大吼大叫，讓許多日本網友看不下去，紛紛在網路上吐槽，「不能安靜比賽嗎，真的很吵，沒人教他禮貌嗎？」

18歲的張本智和習慣在比賽時大吼大叫，無論是輸球或是贏球都照吼不誤，他曾透露，會這樣吼叫是媽媽教的，只是照著媽媽的話做。媽媽希望他透過吼叫的方式，為自己增加氣勢，加油打氣，保持在最佳狀態，另一方面則是給對方施加壓力。

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不過，吼叫的舉動引來許多日本網友不滿，「就算對手失誤也要大叫，這種行為是輕視對手的表現，雖然不想說，但比賽輸了，真是太好了」、「不能安靜一點比賽嗎？沒有人教他什麼是禮貌嗎？希望他身邊的人可以好好教他做人」。

▲日本網友對於張本智和的吼叫很反感。（圖／路透）

就連福原愛也意外中槍，有日本網友提到，「永遠是小孩子，父母是中國人，福原愛打桌球也喜歡吼叫，指導她的教練也是中國人」。甚至還有網友坦言，即使張本智和實力再優秀，都不願意成為粉絲，「身為一個打過桌球的人，實在不能接受她的吶喊，與其說是振奮和鼓舞氣勢，有時候更像是在威脅對手，感覺很挑釁」。

據了解，張本智和出生於日北，父母都是中國桌球運動員，母親曾代表中國參加1995年世界桌球錦標賽，他在東京奧運籌備期間，一直對外放話要在奧運上擊敗中國男單奪金，結果還沒遇到中國隊就被淘汰，賽後他表示，「我是日本奧運第一個輸球的選手，我想用團體的表現來償還這個債。」