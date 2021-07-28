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名醫偷情「小模級」藥廠業務　直擊！躲醫院樹叢擁吻上下輕撫

南台灣心臟科林姓名醫被拍到與AZ疫苗公司的劉姓女業務躲在醫院樹叢間幽會，兩人多次擁吻，還不斷撫摸對方背部。（圖／讀者提供）

▲南台灣心臟科林姓名醫被拍到與疫苗公司的劉姓女業務躲在醫院樹叢間幽會，兩人多次擁吻，還不斷撫摸對方背部。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

心臟血管內科林姓名醫（林男）在南部業界可以說是明日之星，卻因為工作上與藥商女業務發生婚外情，不但不給家用甚至數度家暴結髮17年的妻子，林妻忍無可忍下憤而蒐證，直擊2人在醫院樹叢外擁吻，也錄下鹹溼的對話，控告侵害配偶權。

去年林醫師向林妻坦言有小三提離婚之後，林妻花了半年的時間蒐證，錄到兩人在車內的鹹濕對話，林男對劉女說「小雞雞（男性生殖器）最大的功能就是讓妳高潮」、「我想要看妳『乳型』，女生的胸型摸起來爽不爽」等等。而去年5月18日，林男與劉女光天化日下在長庚外的樹叢中幽會，濃情蜜意的互動也全被錄了下來。

把口罩戴在下巴上的林男不斷撫摸劉女臉頰、腰部，兩人除了共喝1杯飲料之外，還甜笑相擁，最後林男則捧著劉女的臉，深情親吻對方嘴唇，劉女雙手則在林男背後不斷撫摸，兩人依依難捨。林妻看到畫面的當下「只能大哭。」林妻向法院控訴侵害配偶權，今年3月獲得勝訴，林與劉共被判賠40萬元，為此林男也主動向法院提起離婚訴訟。

林醫師與妻子育有3名子女，原本一家甜甜蜜蜜，如今林醫師卻成為孩子眼中最熟悉的陌生人。（圖／讀者提供）

▲林醫師與妻子育有3名子女，原本一家甜甜蜜蜜，如今林醫師卻成為孩子眼中最熟悉的陌生人。

本刊調查，林男是在地的高雄人，從小在茄萣漁村長大，父親曾是中華電信員工，母親則是家庭主婦，林父一心想要兒子考醫學院，林男也不負家人所願，考上高雄醫學大學，抱著「善良的心行醫救世」。

林男畢業後被分發到高雄醫學大學附設醫院實習，認識了在那裡工作的林妻，林男主動獻殷勤追求，對她呵護備至，交往5年後結婚，後來林妻還協助老公投履歷，並幫他找到在高雄長庚的工作。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

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