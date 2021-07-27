　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋改判刑2年10月

▲▼遠航停飛,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠東航空掏空案更二審仍輕判。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空2007年間爆發總金額高達23億元的掏空案，公司營運出問題，一度停飛、重整。當時掏空公司的前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪一二審均遭判刑7年、6年半，更一審則改判2人均為2年的刑度。案經撤銷發回，高院更二審27日改判吳勇璋有期徒刑2年10月、樓文豪有期徒刑2年6月。可上訴。

遠東航空2007年間爆發財務危機，檢調單位偵辦後，查出時任遠航董事長崔湧，疑似夥同前中華工銀董事長胡定吾，利用轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等等手法，掏空遠航20餘億元。檢方2009年間對崔湧、胡定吾，以及遠航前總經理陳尚群等9名被告提起公訴，但法院審理期間，崔湧與陳尚群2人棄保潛逃，被法院發佈通緝。

其餘被告經法院審理後，一審法院2012年間宣判，認定遠航前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪，均犯下《證券交易法》中的「特別背信」、「申報不實」等罪，其中吳勇璋遭判刑7年、樓文豪判刑6年6月。此外，法院認定胡定吾並不知情，判決無罪。

案經上訴，二審法院維持一審判決，仍重判吳、樓等人。上訴第三審後，胡定吾無罪確定，但吳、樓等人涉案部分，則遭撤銷發回。更一審審理後，2019年6月間改判吳男有期徒刑2年、緩刑5年，樓男也獲判2年的輕刑。但在遭最高法院撤銷發回，高院更二審27日宣判，還是認定吳男等人犯《證券交易法》中的「特別背信罪」，另依照《刑事妥速審判法》減刑，將吳男判刑2年10月、樓男判刑2年6月。可上訴。

除刑案判決部分以外，本案另外衍生民事求償案件，台北地院2016年一審判決吳、樓2人須與吳哥航空連帶賠償7億4249萬餘元，目前上訴二審審理中。而遭通緝的崔湧，2015年間在美國的康乃狄克州住處自殺身亡。

ET快訊
疫苗登記系統重開3小時　只願打高端僅3.7萬人「占比不到1%
快訊／15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤
吳詩儀女子拳擊挺進16強　首闖奧運展大將之風
郭婞淳奪金瞬間在想這「神秘數字」　甜喊再戰下屆巴黎奧運
奧運級三寶！東奧官員誤闖賽道　慘被競速車手撞上
空拍視角曝光！外媒捕捉郭婞淳「躺地燦笑」　網感動：她超享受
郭婞淳奪金「大滿貫」泛淚：希望帶給台灣力量
我還輪得到莫德納嗎？　陳時中曝分配量
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡署高層捲吸金詐騙遭聲押！辦自己人衝總部　逮3線1長官

廠商辦公室聊色女助理崩潰　陽交大消極處理性騷判賠10萬

屁孩上銬進警局沒在怕　拘留室牆上囂張刻字「明仁」糗了

新婚妻告白：我愛上老公眼中的路人甲　婦女病當擋箭牌拒失婚

陌生女LINE加好友頻說「愛你」　警霸氣一句話成功阻詐

快訊／一家四口到高雄買海鮮！台南爸「意外墜海」搶救不治

案發現場／軟爛男絞殺母女、性侵前女友判死　父悲慟等嘸槍決執行

掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋改判刑2年10月

聯結車追撞騎士！他慘被「2大車夾中間」當場死亡…肇事駕駛下場曝

嫌車資過高連珠炮飆小黃運將「雞Ｘ毛」　人妻代價出爐

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

海巡署高層捲吸金詐騙遭聲押！辦自己人衝總部　逮3線1長官

廠商辦公室聊色女助理崩潰　陽交大消極處理性騷判賠10萬

屁孩上銬進警局沒在怕　拘留室牆上囂張刻字「明仁」糗了

新婚妻告白：我愛上老公眼中的路人甲　婦女病當擋箭牌拒失婚

陌生女LINE加好友頻說「愛你」　警霸氣一句話成功阻詐

快訊／一家四口到高雄買海鮮！台南爸「意外墜海」搶救不治

案發現場／軟爛男絞殺母女、性侵前女友判死　父悲慟等嘸槍決執行

掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋改判刑2年10月

聯結車追撞騎士！他慘被「2大車夾中間」當場死亡…肇事駕駛下場曝

嫌車資過高連珠炮飆小黃運將「雞Ｘ毛」　人妻代價出爐

徐若熙中繼原因是打玻尿酸　葉總：固定進廠保養手肘

貿協台灣經貿網首度攜手俄羅斯最大電商OZON　搶佔數位貿易商機

小豬開箱新家「沒東西抓把柄」　KID翻出男外套...峮峮再找到短褲

見證郭婞淳奪金「大滿貫」　教練哭了：還沒有ending

海巡署高層捲吸金詐騙遭聲押！辦自己人衝總部　逮3線1長官

婦人家中熟睡突遭4狼擄走性侵！「辣椒粉抹私處」綁手腳丟包灌木叢

心碎影片！二哈傻笑不知被丟包　「下秒狂追車」惡劣男棄養全被拍

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

嫌台積電股票太貴難買！小股東喊「分割降價」　分析師：多此一舉沒必要

15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤

社會熱門新聞

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

上兵被凌虐跳樓　老父爭11年國防部終還公道

仙氣正妹竟是她　警查私娼驚見70歲熟婦接客

即／千萬超跑麥拉倫毀了！國道3車連環撞

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

到高雄買海鮮！台南爸墜海不治

情侶吵架男子跳溪！警消搜救　他早已回家

高雄嬤帶曾孫挨餓　女警送上4個便當…兩人都哭了

22歲女遭砂石車輾過　苦撐18天過世家屬心碎

富二代遭控狂劈腿騙砲　和他「連結」都染性病

即／北市男墜落砸斷1F欄杆！　無生命跡象送醫搶救

山老鼠被射殺　親人自首追兇

前女友們控狂劈腿騙砲根本媽寶　富二代崩潰回應了

砲友多到要校正回歸　富二代自爆床笫淫亂史

更多熱門

相關新聞

王信福死刑定讞10周年　人權團體遞意見書

王信福死刑定讞10周年　人權團體遞意見書

涉及1990年發生在嘉義市的「船長卡拉ＯＫ店」內2名下班警察遭槍殺案件的王信福，2011年遭判處死刑定讞，至今剛好滿10周年。「廢除死刑推動聯盟」等多個人權團體，認為本案有極大的冤枉成分，因此組成「王信福救援大隊」，並向最高檢察署遞交《有罪確定案件促請審查意見書》，促請重審本案。

鄉長司機工地開槍射人　判刑8年定讞

鄉長司機工地開槍射人　判刑8年定讞

林慈偉／情節最嚴重罪行就判死嗎

林慈偉／情節最嚴重罪行就判死嗎

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

賤男扮警察白嫖又洗劫韓籍女　判刑7年定讞

林慈偉／縱火即殺人？湯景華案疑點

林慈偉／縱火即殺人？湯景華案疑點

關鍵字：

法律人權遠航遠東航空財務副總崔湧吳勇璋緩刑更審高等法院

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面