掏空遠航23億餘元　財務副總吳勇璋改判刑2年10月

▲遠東航空掏空案更二審仍輕判。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空2007年間爆發總金額高達23億元的掏空案，公司營運出問題，一度停飛、重整。當時掏空公司的前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪一二審均遭判刑7年、6年半，更一審則改判2人均為2年的刑度。案經撤銷發回，高院更二審27日改判吳勇璋有期徒刑2年10月、樓文豪有期徒刑2年6月。可上訴。

遠東航空2007年間爆發財務危機，檢調單位偵辦後，查出時任遠航董事長崔湧，疑似夥同前中華工銀董事長胡定吾，利用轉投資、假業務真侵占、公帳變私帳等等手法，掏空遠航20餘億元。檢方2009年間對崔湧、胡定吾，以及遠航前總經理陳尚群等9名被告提起公訴，但法院審理期間，崔湧與陳尚群2人棄保潛逃，被法院發佈通緝。

其餘被告經法院審理後，一審法院2012年間宣判，認定遠航前財務副總吳勇璋、吳哥航空執行董事樓文豪，均犯下《證券交易法》中的「特別背信」、「申報不實」等罪，其中吳勇璋遭判刑7年、樓文豪判刑6年6月。此外，法院認定胡定吾並不知情，判決無罪。

案經上訴，二審法院維持一審判決，仍重判吳、樓等人。上訴第三審後，胡定吾無罪確定，但吳、樓等人涉案部分，則遭撤銷發回。更一審審理後，2019年6月間改判吳男有期徒刑2年、緩刑5年，樓男也獲判2年的輕刑。但在遭最高法院撤銷發回，高院更二審27日宣判，還是認定吳男等人犯《證券交易法》中的「特別背信罪」，另依照《刑事妥速審判法》減刑，將吳男判刑2年10月、樓男判刑2年6月。可上訴。

除刑案判決部分以外，本案另外衍生民事求償案件，台北地院2016年一審判決吳、樓2人須與吳哥航空連帶賠償7億4249萬餘元，目前上訴二審審理中。而遭通緝的崔湧，2015年間在美國的康乃狄克州住處自殺身亡。