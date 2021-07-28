郭婞淳奪金讓世界看見台灣！　外媒：地圖上找不到的神祕團隊

▲台灣多年來以「中華台北」名義參加奧運。（圖／體育署提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

奧運台灣隊伍多年來只能以「中華台北」（Chinese Taipei）名義參加，這次舉重女將郭婞淳奪金後，吸引更多外媒報導，《澳洲新聞》在28日的報導中，專文解釋這個「任何地圖上都找不到的」奧運國家，並指出「在每一個實際層面上，台灣都是一個獨立的國家。不像中華人民共和國，它以民主為榮。」

今年東京奧運以不同名義出場的還有俄羅斯，俄羅斯因為禁藥問題2022年前遭到禁賽，改以「俄羅斯奧林匹克委員會」名義參加，簡寫為「ROC」，與中國民國英文簡寫相同，報導指出，「但還有另一個讓人困惑數十年的團隊─事實上超過40年了。這個團隊是中華台北。」

▲郭婞淳。（圖／路透）

「從任何一個地圖圖集上找，你找不到一個叫中華台北的國家」，報導解釋奧運中實際上有3個團隊名稱裡有「Chinese」字樣，如中國、中國香港，以及「中華台北」，而中華台北真正的名字是台灣。

報導並提到台海關係，指出北京當局近年宣稱台灣為其所有的力道愈趨加強，並威脅侵略武統台灣，這背後的原因要回溯至1949年的國共內戰。台灣後來在1976年與1980年單方面杯葛奧運，拒絕參加的原因是國際因壓力不讓台灣以「中華民國」名義參加奧運，之後經國際奧會與台灣簽訂《洛桑協議》，同意台灣以中華台北名義出賽，並且只能播放國旗歌。

文末寫到，不論他們的名字是什麼，不論是什麼旗幟或歌曲，運動員們都樂於為自己的國家感到自豪。