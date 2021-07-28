新颱恐生成！雨勢加劇時間曝　3縣市大雨、全台周末變天

▲今起一周西南風都是西南風影響。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（28日）至周五不穩定大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢；周六至下周一模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防其致災的可能。中央氣象局預報員官欣平則表示，近期不排除有颱風生成，但初步來看未來一周台灣都以西南風影響為主。

氣象局今晨對台南市、高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▼今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天起至周五西南風逐漸影響、風力逐漸增強，南部有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，北部、東部午後留意局部短暫雷陣雨，中南部及午後各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

官欣平說，周六至下周二西南風又更強，加上台灣位於大低壓帶，中南部的陣雨和雷雨有再加劇、加重，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，而北部也有短暫陣雨或雷雨，東半部則影響偏小，有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能有颱風生成，官欣平分析，的確不排除有颱風生成，熱帶系統在低壓帶內生成很正常，裡面有很多熱帶系統生成的可能性，但初步來看未來一周台灣都以西南風影響為主。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴）。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五天氣型態雖然類似，但西南季風漸向北調，不穩定（熱力及動力）大氣的影響範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢，除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後局部雷陣雨的機率亦逐日提高；背風面北部、東半部未降雨前則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度。



吳德榮提醒，周六至下周一西南季風持續，季風槽（Monsoon trough）甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防其致災的可能；下周二至下周四季風槽內低壓發展，仍然多雨，不再侷限於中南部，但已為期末模擬，需再觀察。