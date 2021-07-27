竟非郭婞淳！吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽級。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳27日在舉重女子59公斤量級比賽上，不僅以抓舉103公斤、挺舉133公斤及總和236公斤等3項佳績創奧運紀錄，也替我國奪下東京奧運首面金牌，許多政治人物紛紛寫臉書祝賀。不過，有網友抓到民進黨立委吳思瑤上傳圖卡獨樹一幟，竟寫成「陳玟卉奪下東奧．舉重女子64公斤級金牌」。

有網友27日下午在PTT八卦版以「立委水準？蹭選手熱度錯成這樣？」為題問卦，並上傳吳思瑤臉書截圖，儘管內文資訊正確，但附上的圖卡卻大大寫錯選手名字跟賽級，寫著「立委吳思瑤祝賀陳玟卉奪下東奧．舉重女子64公斤級金牌」。

該網友諷刺，這幾天藍綠政治人物蹭爆中華隊，各種利用辛苦的選手充流量，平日不聞不問，一得名馬上開蹭，不過錯成這樣是不是太離譜？立委素質？有沒有卦？

許多人也在底下留言狠酸，「誇張了吧」、「笑死 沾光也不做功課」、「蹭還蹭不好 真瞎」、「好可悲的水準」、「名字打錯 丟臉死了」、「政客嘴臉 以為蹭就有票？還蹭錯 笑死」、「聽說是未來台北市長熱門人選」、「沒有製圖專業就是這樣」、「噁爛 一個金牌看盡人性醜陋」。

稍早前，吳思瑤臉書已更正錯誤，但仍留下編輯紀錄。