趙少康批國民黨中央怕東怕西　傳簡訊組戰鬥藍「我看的是2024」

▲江啟臣、趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣不認為國民黨支持度下滑，而中廣董事長趙少康向黨員廣傳簡訊，宣傳臉書粉絲團與參選2024的決心，還提到「民進黨亂搞誤國，國民黨民調卻起不來」，被解讀打臉江啟臣。對此，趙少康27日表示，「我公開宣布參選2024，不是玩假的，所以一直在朝2024的方向努力」，至於簡訊發不只一波，4月26日首度發出，不單發給國民黨員，還有非國民黨員，因為總統大選不是黨內選舉，要爭取大多數民眾支持。

趙少康表示，現在人心思變，中間選民已看出民進黨都在騙，但國民黨的菁英卻腦筋不清、怕東怕西，「我的目的就是要喚醒群眾」，組織「戰鬥藍」，面對蔡英文政府施政荒腔走板，只要玩抗中、反中，民調就有起色，選民不是傻瓜、不是看不懂，只是沒有強而有力的在野黨，所以很多民眾就轉到中間、轉為不表態。

趙少康認為，國民黨的問題是立場不淸楚，比如說，他主張高端疫苗沒有經過3期期中至少3、4萬人的人體實驗，就不能給EUA、不能打到國人身上，可是國民黨內就有人怕反高端會被打成反國產，所以要把手臂留給高端，但是疫苗是科學，和本土不本土無關，連這件事，國民黨內都意見不一致，民眾要怎麼挺你呢？

趙少康強調，相信江主席有江主席的做法及看法，也努力在做，但千萬不要忽視藍的群眾正義憤填膺、枕戈待旦，當然看不得黨內魯蛇的投降派，至於蔡英文民調回不回得來並不重要，因為2024年她已經不能再選了，可是她對台灣造成的傷害很大、讓台灣民主體制崩壞了。

趙少康批評，蔡英文把整個國家弄成了一人一黨的體制，民進黨的立法院黨團是行政部門的橡皮圖章，傲慢拒絕在野黨監督，頗有「我就當選了，你要怎樣？」的態度，監察委員不糾正、調查行政部門的施政錯誤，忙著護航；司法、檢調看上意辦事，獨立機關NCC不獨立；應該為民眾健康把關的食藥署為高端護航。

對於「趙少康的簡訊」引發議論，趙少康強調，民進黨亂搞但國民黨民調卻沒有起色是事實，所以國民黨、在野陣營必須在2024推出強而有力、能打敗民進黨的候選人，發訊息邀請大家加入臉書社團，當然是希望得到民眾支持，和國民黨黨主席選舉無關，「因為我沒有資格選啊！我看的是2024大選。我們國家的民主在崩潰，才需要有立埸一致、戰略清晰的2024在野候選人，打敗民進黨，國家才有希望。」