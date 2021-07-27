　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家！關渡美術館「潮汐時間表」開展

▲菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（影／關渡美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

繼《奈良美智特展》後，位於台北藝術大學校內的「關渡美術館」今（27）日重新開放，邀請菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》，作品全來自她的真實生活，包括童年「水災」日常，其中「雞飼料袋裙子」特寫系列照片，當時在上萬件藝術品展會當中，深深觸動了收藏家，這些作品如今也來到台灣，成為展覽亮點之一！

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

此次《潮汐時間表：瑪莉娜.克魯斯》展覽由關渡美術館與安卓藝術合作，邀請2022年「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館策展人–派崔克.佛洛雷斯（Patrick Flores）策展，展出菲律賓女性藝術家瑪莉娜20年來的作品近百件。

安卓藝術創辦人與總監李政勇說，他在2008年就知道瑪莉娜這位藝術家，但真正被她觸動是在2010年某場大型藝術展會上，當時整個會場有上萬件作品，而他的目光完全被瑪莉娜的裙子系列照片吸引，佇足許久，內心深深被感動，也決定要收藏這些作品。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲▼一系列裙子的特寫作品結合了影像、手寫、手繪，以多重融合技法與媒材創作（圖／安卓藝術）

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

一系列裙子的照片作品結合了影像、手寫、手繪，以多重融合技法與媒材創作，每一張上面都用文字記載了穿著者關於此件衣服的一些記憶。在對話的進行過程中，藝術家會讓她的親屬（衣物的擁有者）一邊撫摸裙子，一邊講述，這些裙子的布料對她來說，有一種觸感上的吸引力，是透過「雞飼料袋」的再包裝棉洗淨漂白製作而成，具有一定的硬度，所以衣服的摺痕，也會在歲月中被保留下來。

許多衣服是來自祖母、上一代長輩縫製，接著可能經歷二、三代的流傳或保存，關渡美術館館長黃建宏說，衣服上的皺摺，其實也象徵著生命的脆弱，還有穿過衣服的人的經歷，甚至是當事人承受的不為人知的遭遇。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

策展人派崔克也說，她在描繪家族長輩過去為孩子特別手工縫製的舊童裝時，刻意放大的衣服比例，形成如特寫般逼視的效果，讓觀眾可從異常清楚的織品細節中，察覺巧心挑選的花色、精心剪裁的樣式、袖口與鈕扣的配色、細細的針腳與壓線；當然更不會錯過滿佈的收納摺痕、縫補又破損的補丁、斑駁脫落的縫線、壓艙發霉的斑點、洗不掉的汙漬與褪色的痕跡。這些衣服，充滿時間性的描寫，彷如「織品的年輪」，隨著四季流轉而增生，擴延出與生命經驗有關的紋理。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

他也說，「我們都曾有過那麼一件，或許是灰褐色的長袖襯杉，在秋風剛起的時候要早晚披上；或許是在冬天被叮嚀要記得穿上的橄欖綠色小外套；或許也曾有一件穿到褪色、磨破了仍捨不得丟掉的心愛小洋裝。從這些歷經反覆洗滌卻還存在的汙漬，依稀想起，衣服總是不小心沾染上食物的醬料，或是又打翻了一杯果汁；依稀想起，那時的新衣裳總是在一開始就預留過大的尺寸，等到合身時卻又開始縫縫補補；而一再縫補卻還是破損的磨痕，暗示了也許不富裕的家庭環境，還有母親愛物惜物，勤儉持家的印象，彷彿看見母親反覆摺疊、壓縮、收納、打包，一季又一季、一年又一年收藏的節奏與手勢。生命無法再重來，但回憶卻可以反覆湧現」。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲此次展覽還包括兩個元素是「水」和「家屋」。（圖／安卓藝術）

此次展覽還包括兩個元素是「水」和「家屋」，由於瑪莉娜童年所住的祖母家，一天到晚因為潮汐而「水災」，每到滿月和新月都經歷洪水侵襲，水災成為日常事件，所以策展人將這次展覽命名為《潮汐時間表》，扣合了瑪莉娜的生命故事；也對照了如今疫情之下「家屋」的重要性。

瑪莉娜說，疫情改變了我對空間的感知，讓我理解「家屋」是如此重要。現在定義的家是建築物，家人是與你同住的人，但其實意義遠甚於此，「家」是我們觀察世界的基本架構，像是我們社會群體的微縮，我們如何理解家人、建構家屋，對心理健康產生了極大的影響，它能偵測我們幸福的程度，小小的事件都會影響每天的生活，因為我們現在食衣住行育樂都在家屋裡。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲瑪莉娜說，疫情改變了我對空間的感知，讓我理解「家屋」是如此重要。（圖／安卓藝術）

但她也知道，有些人被迫獨居，身邊沒有家人，而她自己認為，其實用更宏觀的角度看，我們每個人都是彼此的家人，若人們可以這樣看待，對於人類來說會有很大的正面影響。

她也說，「疫情讓我更能判斷事物是否真的重要，同時也迫使人們放慢腳步，接受有時候的無所事事。並且使我認知到許多事情是我們無法控制的，高壓狀態反而會降低工作效率，維持身心平衡健康相對重要。我時時刻刻提醒自己，-這波疫情如同生命終會消逝一樣，未知也無法預測，身於其中我深感生命的渺小，我們必須學習尊重與臣服我們所信仰更高形式的存在。」

這次展場中庭，可以看見一條長達10米的織品，從美術館4樓垂墜至2樓，是藝術家專為這次展覽主題《潮汐時間表》特別製作的作品，用一次性的嬰兒尿布拼接而成，上頭有如同刻劃「潮汐變化」的記號線。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）

▲瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》，作品元素全來自她的真實生活。（圖／安卓藝術）

關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜.克魯斯》是她藝術生涯中首次於台灣美術館展出之大型個展，「我希望欣賞我的展覽能將您傳送到另一個處所，一個同樣是很不完美，卻容易自我反思的空間，可以思考我們生存的意義，並在此過程中可以更珍惜生命，以及我們與家人、朋友的連結。世界可能並不如我們想像或期望的那般完美，我們也可能需要更多耐心來等待世界慢慢恢復原樣。但這可能是為生活按下暫停鍵的一次機會，讓我們可以重新定義生活中那些真正重要之事、那些不可或缺的人和重要的關係。在這種時刻，我們可以學著比從前更珍惜生活中的福澤，包括每一次可以出門或反思的機會。」
 
▍《潮汐時間表》展覽資訊 

展期 ：2021/7/27(Tue.)-10/17(Sun.)
開放時間 ：週二至週日10:00-17:00 (週一暨國定假日休館） 
地點 ：國立臺北藝術大學關渡美術館
地址：台北市北投區學園路1號

ET快訊
唐慧琳胰臟癌病逝…醫師提醒「6類人」：做這件事揪出腫瘤！
高端疫苗開放登記！焦糖哥哥遭出征狂酸「快改選」回嗆：悲哀
郭婞淳拿下東奧金牌！超商祭優惠「23元爽喝大杯美式」
聯結車有輪胎懸空「幹嘛不全著地？」　釣出神人解答：長知識了
快訊／國2大湳段6車連環撞　7人輕重傷車陣回堵5公里
郭婞淳被教練激動抱起　表情驚恐「他是衝上來對嗎？」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「跆拳道甜心」羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家！關渡美術館「潮汐時間表」開展

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

「跆拳道甜心」羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家！關渡美術館「潮汐時間表」開展

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

東奧棒球運彩解盤／多明尼加VS日本　推薦日本讓分過盤

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

最會搞曖昧的3大星座男！雙魚不忍拒絕、Top 1讓人想不到

郭婞淳奪金…范瑋琪興奮讚「Taiwan No.1」！　陸網湧入酸：中國怎不見妳吶喊

中華隊表現出色！　小S點名「跟兒子一起回家吃飯」…網敲碗直播

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商「限時咖啡優惠」一次看

「跆拳道甜心」羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

四分衛主唱晚上寫歌惹到鄰居　半夜遭「木棍狂敲天花板」抗議

唐慧琳胰臟癌病逝…醫師提醒「6類人」：做這件事揪出腫瘤！

郭采潔中獎2次「抽到自己簽名照」！　樂填收件地址：一定要寄給我

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

疫苗登記平台今下午2點再開放！新增高端可選

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

今增16例本土「分佈4縣市」　桃園市6例最多！

43歲男預約疫苗不符合資格　網揭關鍵原因

更多熱門

相關新聞

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了

奈良美智特展3月12日起到6月在關渡美術館免費開展，由於出入台北藝術大學校園民眾明顯增多，學生會接獲學生多次反映不少校外人士在校園各處進行不當行為，甚至傳出有人將池內烏龜撈走，公共區裝置藝術還被小孩坐上盪鞦韆，一旁媽媽理所當然的拿手機拍照，學生會強調，種種行為影響學習及生活，對此現象表示遺憾與譴責。

奈良美智特展7月高雄、11月台南站時間出爐

奈良美智特展7月高雄、11月台南站時間出爐

奈良美智特展商品區3/14起店休

奈良美智特展商品區3/14起店休

周末看奈良美智展！上午9點「門前擠3百人」

周末看奈良美智展！上午9點「門前擠3百人」

書寫歷史　17位台灣錄像藝術家

書寫歷史　17位台灣錄像藝術家

關鍵字：

關渡美術館安卓藝術

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面