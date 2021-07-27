「雞飼料袋裙子」摺痕感動收藏家！關渡美術館「潮汐時間表」開展

▲菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（影／關渡美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

繼《奈良美智特展》後，位於台北藝術大學校內的「關渡美術館」今（27）日重新開放，邀請菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》，作品全來自她的真實生活，包括童年「水災」日常，其中「雞飼料袋裙子」特寫系列照片，當時在上萬件藝術品展會當中，深深觸動了收藏家，這些作品如今也來到台灣，成為展覽亮點之一！

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▲菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

此次《潮汐時間表：瑪莉娜.克魯斯》展覽由關渡美術館與安卓藝術合作，邀請2022年「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館策展人–派崔克.佛洛雷斯（Patrick Flores）策展，展出菲律賓女性藝術家瑪莉娜20年來的作品近百件。

安卓藝術創辦人與總監李政勇說，他在2008年就知道瑪莉娜這位藝術家，但真正被她觸動是在2010年某場大型藝術展會上，當時整個會場有上萬件作品，而他的目光完全被瑪莉娜的裙子系列照片吸引，佇足許久，內心深深被感動，也決定要收藏這些作品。

▲▼一系列裙子的特寫作品結合了影像、手寫、手繪，以多重融合技法與媒材創作（圖／安卓藝術）

一系列裙子的照片作品結合了影像、手寫、手繪，以多重融合技法與媒材創作，每一張上面都用文字記載了穿著者關於此件衣服的一些記憶。在對話的進行過程中，藝術家會讓她的親屬（衣物的擁有者）一邊撫摸裙子，一邊講述，這些裙子的布料對她來說，有一種觸感上的吸引力，是透過「雞飼料袋」的再包裝棉洗淨漂白製作而成，具有一定的硬度，所以衣服的摺痕，也會在歲月中被保留下來。

許多衣服是來自祖母、上一代長輩縫製，接著可能經歷二、三代的流傳或保存，關渡美術館館長黃建宏說，衣服上的皺摺，其實也象徵著生命的脆弱，還有穿過衣服的人的經歷，甚至是當事人承受的不為人知的遭遇。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／安卓藝術）



策展人派崔克也說，她在描繪家族長輩過去為孩子特別手工縫製的舊童裝時，刻意放大的衣服比例，形成如特寫般逼視的效果，讓觀眾可從異常清楚的織品細節中，察覺巧心挑選的花色、精心剪裁的樣式、袖口與鈕扣的配色、細細的針腳與壓線；當然更不會錯過滿佈的收納摺痕、縫補又破損的補丁、斑駁脫落的縫線、壓艙發霉的斑點、洗不掉的汙漬與褪色的痕跡。這些衣服，充滿時間性的描寫，彷如「織品的年輪」，隨著四季流轉而增生，擴延出與生命經驗有關的紋理。

▲▼菲律賓當代女性藝術家瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，在關渡美術館舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》。（圖／關渡美術館提供）

他也說，「我們都曾有過那麼一件，或許是灰褐色的長袖襯杉，在秋風剛起的時候要早晚披上；或許是在冬天被叮嚀要記得穿上的橄欖綠色小外套；或許也曾有一件穿到褪色、磨破了仍捨不得丟掉的心愛小洋裝。從這些歷經反覆洗滌卻還存在的汙漬，依稀想起，衣服總是不小心沾染上食物的醬料，或是又打翻了一杯果汁；依稀想起，那時的新衣裳總是在一開始就預留過大的尺寸，等到合身時卻又開始縫縫補補；而一再縫補卻還是破損的磨痕，暗示了也許不富裕的家庭環境，還有母親愛物惜物，勤儉持家的印象，彷彿看見母親反覆摺疊、壓縮、收納、打包，一季又一季、一年又一年收藏的節奏與手勢。生命無法再重來，但回憶卻可以反覆湧現」。

▲此次展覽還包括兩個元素是「水」和「家屋」。（圖／安卓藝術）

此次展覽還包括兩個元素是「水」和「家屋」，由於瑪莉娜童年所住的祖母家，一天到晚因為潮汐而「水災」，每到滿月和新月都經歷洪水侵襲，水災成為日常事件，所以策展人將這次展覽命名為《潮汐時間表》，扣合了瑪莉娜的生命故事；也對照了如今疫情之下「家屋」的重要性。

瑪莉娜說，疫情改變了我對空間的感知，讓我理解「家屋」是如此重要。現在定義的家是建築物，家人是與你同住的人，但其實意義遠甚於此，「家」是我們觀察世界的基本架構，像是我們社會群體的微縮，我們如何理解家人、建構家屋，對心理健康產生了極大的影響，它能偵測我們幸福的程度，小小的事件都會影響每天的生活，因為我們現在食衣住行育樂都在家屋裡。

▲瑪莉娜說，疫情改變了我對空間的感知，讓我理解「家屋」是如此重要。（圖／安卓藝術）

但她也知道，有些人被迫獨居，身邊沒有家人，而她自己認為，其實用更宏觀的角度看，我們每個人都是彼此的家人，若人們可以這樣看待，對於人類來說會有很大的正面影響。

她也說，「疫情讓我更能判斷事物是否真的重要，同時也迫使人們放慢腳步，接受有時候的無所事事。並且使我認知到許多事情是我們無法控制的，高壓狀態反而會降低工作效率，維持身心平衡健康相對重要。我時時刻刻提醒自己，-這波疫情如同生命終會消逝一樣，未知也無法預測，身於其中我深感生命的渺小，我們必須學習尊重與臣服我們所信仰更高形式的存在。」

這次展場中庭，可以看見一條長達10米的織品，從美術館4樓垂墜至2樓，是藝術家專為這次展覽主題《潮汐時間表》特別製作的作品，用一次性的嬰兒尿布拼接而成，上頭有如同刻劃「潮汐變化」的記號線。

▲瑪莉娜.克魯斯(Marina Cruz)，舉行首度台灣大型個展《潮汐時間表》，作品元素全來自她的真實生活。（圖／安卓藝術）

關渡美術館《潮汐時間表：瑪莉娜.克魯斯》是她藝術生涯中首次於台灣美術館展出之大型個展，「我希望欣賞我的展覽能將您傳送到另一個處所，一個同樣是很不完美，卻容易自我反思的空間，可以思考我們生存的意義，並在此過程中可以更珍惜生命，以及我們與家人、朋友的連結。世界可能並不如我們想像或期望的那般完美，我們也可能需要更多耐心來等待世界慢慢恢復原樣。但這可能是為生活按下暫停鍵的一次機會，讓我們可以重新定義生活中那些真正重要之事、那些不可或缺的人和重要的關係。在這種時刻，我們可以學著比從前更珍惜生活中的福澤，包括每一次可以出門或反思的機會。」



▍《潮汐時間表》展覽資訊

展期 ：2021/7/27(Tue.)-10/17(Sun.)

開放時間 ：週二至週日10:00-17:00 (週一暨國定假日休館）

地點 ：國立臺北藝術大學關渡美術館

地址：台北市北投區學園路1號