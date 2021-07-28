17歲跳水金牌「娃娃音」受訪好療癒　5歲泳裝照瘦小身形萌樣曝光

記者魏有德／綜合報導

大陸東奧10公尺雙人跳台跳水項目昨（27）日再摘一金，完成該項賽事「六連霸」紀錄。金牌得主之一的張家齊也被網友翻出此前受訪時的影片，影片中帶有娃娃音的張家齊被問起奪冠後最想拿到什麼獎品，她羞赧的回應，「可能還是芭比娃娃吧！」整段採訪中，張家齊天然不做作的反應也讓網友直呼，「好療癒！」

▲跳水金牌張家齊5歲左右剛接觸跳水時的萌樣。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，張家齊和跳水結緣是個意外事件，因為從小就活潑好動，媽媽肖英傑希望孩子能學點什麼，消耗一下過於旺盛的精力。張家齊對國標舞和京劇班的興趣不大，直到找到位於國家體育總局的跳水俱樂部，充滿樂趣的訓練方式讓張家齊因此喜歡上跳水。

▲張家齊與大陸跳水名將郭晶晶合照。（圖／翻攝新京報）

在張家齊的家中一直掛著一張珍藏的照片，照片中的主角是5歲時的張家齊與大陸跳水傳奇選手郭晶晶的合照。多年後，郭晶晶成為東京奧運跳水項目的裁判，而張家齊也成為跳水金牌傳承人，順利維持大陸在奧運場上10公尺雙人跳台跳水的連霸紀錄。

隨著張家齊和同為「00後」的隊友陳芋汐拿下奧運金牌，一路走來的訓練歷程引起外界注意，張家齊5歲時剛學跳水的瘦小身形也隨之曝光。照片中的張家齊身著黑色連身泳衣，雙手反握在訓練器材上進行拉伸動作，一雙圓圓的眼睛正看著鏡頭，超萌表情相當惹人憐愛。

▲中國女子雙人10公尺跳板跳水奧運金牌得主張家齊及陳芋汐。（圖／路透）

此外，張家齊拿下金牌後，此前參加各項賽事的受訪畫面也被網友做成集錦。影片中的張家齊一口「娃娃音」，回答問題時的直接反應簡單不做作，讓網友一面倒地大讚「療癒」，尤其是被問到奪冠後最想獲得的禮物，張家齊略微思考一下脫口而出的，「可能還是芭比娃娃吧！」也讓外界再度見識到這名17歲金牌得主純真的一面。