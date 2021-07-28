　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

17歲跳水金牌「娃娃音」受訪好療癒　5歲泳裝照瘦小身形萌樣曝光

記者魏有德／綜合報導

大陸東奧10公尺雙人跳台跳水項目昨（27）日再摘一金，完成該項賽事「六連霸」紀錄。金牌得主之一的張家齊也被網友翻出此前受訪時的影片，影片中帶有娃娃音的張家齊被問起奪冠後最想拿到什麼獎品，她羞赧的回應，「可能還是芭比娃娃吧！」整段採訪中，張家齊天然不做作的反應也讓網友直呼，「好療癒！」

▲跳水金牌張家齊5歲左右剛接觸跳水時的萌樣。（圖／翻攝新京報）

▲跳水金牌張家齊5歲左右剛接觸跳水時的萌樣。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，張家齊和跳水結緣是個意外事件，因為從小就活潑好動，媽媽肖英傑希望孩子能學點什麼，消耗一下過於旺盛的精力。張家齊對國標舞和京劇班的興趣不大，直到找到位於國家體育總局的跳水俱樂部，充滿樂趣的訓練方式讓張家齊因此喜歡上跳水。

▲張家齊與大陸跳水名將郭晶晶合照。（圖／翻攝新京報）

▲張家齊與大陸跳水名將郭晶晶合照。（圖／翻攝新京報）

在張家齊的家中一直掛著一張珍藏的照片，照片中的主角是5歲時的張家齊與大陸跳水傳奇選手郭晶晶的合照。多年後，郭晶晶成為東京奧運跳水項目的裁判，而張家齊也成為跳水金牌傳承人，順利維持大陸在奧運場上10公尺雙人跳台跳水的連霸紀錄。

隨著張家齊和同為「00後」的隊友陳芋汐拿下奧運金牌，一路走來的訓練歷程引起外界注意，張家齊5歲時剛學跳水的瘦小身形也隨之曝光。照片中的張家齊身著黑色連身泳衣，雙手反握在訓練器材上進行拉伸動作，一雙圓圓的眼睛正看著鏡頭，超萌表情相當惹人憐愛。

▲中國女子雙人10公尺跳板跳水奧運金牌得主張家齊及陳芋汐。（圖／路透）

▲中國女子雙人10公尺跳板跳水奧運金牌得主張家齊及陳芋汐。（圖／路透）

此外，張家齊拿下金牌後，此前參加各項賽事的受訪畫面也被網友做成集錦。影片中的張家齊一口「娃娃音」，回答問題時的直接反應簡單不做作，讓網友一面倒地大讚「療癒」，尤其是被問到奪冠後最想獲得的禮物，張家齊略微思考一下脫口而出的，「可能還是芭比娃娃吧！」也讓外界再度見識到這名17歲金牌得主純真的一面。

ET快訊
LIVE／新北疫苗快打完「8月初暫停接種」　陳時中最新說明
名醫爽娶學霸選美皇后　5年後才知她是「知名高級妓女」爆氣離婚
快訊／奧運英雄凱旋歸國！楊勇瑋、羅嘉翎、方莞靈登機照曝光
她打AZ吞6顆普拿疼！醫看傻「吃太多」　安全劑量一圖秒懂
快訊／台中「2瓶AZ消失」被民眾撿到　市府急報警
獨／登山教練回擊偷拍NTR！跟我女友做還拿自拍棒　怒控仙人跳
台灣箭后遭酸「快退休」　譚雅婷不忍了回嗆：酸民出來示範
舊愛爆「侯怡君囂張行徑」　蕭大陸跟狗下跪求復合！經紀人回應了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7確診者去過張家界！一家三口中招　疫調「到處旅行7天」嚇歪

小米汽車自駕部「急」招500人　雷軍：大家希望我們做中高端車

最會賺錢車件龍頭　東北台商傳奇「50萬變50億」

《央視》祝賀郭婞淳奪金　稱呼她為「中國臺北選手」

17歲跳水金牌「娃娃音」受訪好療癒　5歲泳裝照瘦小身形萌樣曝光

判完「國安法第一案」　香港法官馬上接到「人肉炸彈恐嚇電話」

11月大女嬰身中6刀亡！他偷吃人妻「害全家4口慘死」恐怖滅門案曝

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發　事後急發文：讓大家誤會了

特斯拉大陸市場上半年營收增104%　佔其全球營收26%

南京Delta進一步擴散！大陸單日本土+55「在江蘇四川遼寧雲南」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

7確診者去過張家界！一家三口中招　疫調「到處旅行7天」嚇歪

小米汽車自駕部「急」招500人　雷軍：大家希望我們做中高端車

最會賺錢車件龍頭　東北台商傳奇「50萬變50億」

《央視》祝賀郭婞淳奪金　稱呼她為「中國臺北選手」

17歲跳水金牌「娃娃音」受訪好療癒　5歲泳裝照瘦小身形萌樣曝光

判完「國安法第一案」　香港法官馬上接到「人肉炸彈恐嚇電話」

11月大女嬰身中6刀亡！他偷吃人妻「害全家4口慘死」恐怖滅門案曝

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發　事後急發文：讓大家誤會了

特斯拉大陸市場上半年營收增104%　佔其全球營收26%

南京Delta進一步擴散！大陸單日本土+55「在江蘇四川遼寧雲南」

東奧「1金2銀3銅」背後故事曝光！婞淳兒時家裡超苦「連早餐錢都沒」

2021上半年最佳遊戲　卡普空霸占榜單成最大贏家

陳光復曬戴資穎舊照　透露與戴家認識30年淵源

囚禁高雄少女66hrs！淫保全還曾下藥性侵2女　要關超過21年

7確診者去過張家界！一家三口中招　疫調「到處旅行7天」嚇歪

韓17歲桌球選手偶像是防彈！　喜收簽名專輯「見V應援留言」超興奮

方莞靈有望遞補銅牌？金牌爆禁藥風波　網查證打臉：東拼西湊新聞

郭台銘豪氣贊助「莊智淵蓋球館」鉅額曝光！曾讚：台灣向上的力量

拔罐紅到奧運！　泳將巨肌布滿「深色圓點」外國網友嚇傻求解

蘇麗文遇鬼壓床「全身呈V字」　中邪痛輸比賽爆氣：想叫鬼出來單挑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

大陸熱門新聞

大陸網紅湧進鄭州救災　中央：別給救援添堵

楊倩剛奪東奧首金！隔天獲贈2300萬豪宅

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發 事後急發文：讓大家誤會了

首隻「走私」貓熊命運悲苦

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

鄭州京廣路隧道內部現況 積水最深處6公尺...大部分淤泥已清除

中國女排首戰輸球！眼尖網友揪球衣晦氣

大陸單日本土+55！江蘇四川遼寧雲南

11月大女嬰身中6刀亡！他偷吃人妻害全家4口慘死

外媒報陸舉重選手奪金　被陸網批故意選醜照

停留機場2hrs就中！3確診者旅行9天嗨玩5省

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

17歲跳水金牌「娃娃音」受訪好療癒 5歲泳裝照瘦小身形萌樣曝光

陸射擊女神爆冷出局！PO睡衣自拍照　竟被罵爆急刪文

更多熱門

相關新聞

台灣箭后嗆快退休　譚雅婷長文回擊

台灣箭后嗆快退休　譚雅婷長文回擊

台灣箭后譚雅婷在東奧射箭團體賽、個人賽皆首輪出局，決定東奧後結束選手生涯，未料竟有人在社群媒體上嗆她「夠難看的表現！妳真的該退休了！」她本人也在28日透過臉書發長文回擊酸民，「若你真的很厲害，請你站出來示範。若是沒辦法辦到，請你把嘴巴和你的手管理好，不要用鍵盤還有輿論去傷害人！」

莊智淵奧運告別戰吸近百萬收看！　網狂刷：你不孤單

莊智淵奧運告別戰吸近百萬收看！　網狂刷：你不孤單

大橋悠依東奧雙金　日本女泳將第一人

大橋悠依東奧雙金　日本女泳將第一人

公鹿冠軍菜鳥　東奧超猛狂砍33分

公鹿冠軍菜鳥　東奧超猛狂砍33分

陳彥博創作郭婞淳加碼再畫謝淑薇

陳彥博創作郭婞淳加碼再畫謝淑薇

關鍵字：

東京奧運東奧中國奧運跳水張家齊娃娃音金牌

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

遭戴資穎打趴　對手直言太難了

快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠　8月1日暫停施打

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面