廠商辦公室聊色女助理崩潰　陽交大消極處理性騷判賠10萬

▲國立陽明交通大學消極處理產學中心女助理性騷案，新竹地院判應與性騷廠商連帶賠償10萬元。（圖／讀者提供）

記者羅志華／綜合報導

女子安安（化名）控訴，2018、2019年任職國立陽明交通大學產學運籌中心助理時，陸續遭黃姓進駐廠商言語性騷，黃男更於2019年1月，在辦公室試探她的性經驗，「外國人是不是都很粗大」、「你有沒試過」等語，向中心主管反應卻被消極應付，新竹地院判陽交大應賠安安10萬，並應與黃男連帶賠安安10萬元。

安安控訴，她因業務與黃男結識，對方傳訊稱她是「他的安心亞」，又說要送她去酒店當紅牌，或傳送日本女優照片，並評論她穿著很辣，若沒在訊息上回覆，黃男便會進辦公室問她為何沒回。

後來黃男又趁安安於2019年加班時，在辦公室聊天自稱與妻子「只有責任沒有情感」，又試探她與外國人的性經驗，安安當下表示不舒服，黃男反稱「講一下又不會怎麼樣」，「台灣女性不都崇洋媚外」，期間更頻頻靠得很近，安安無奈下，急CALL主管到場，才以要討論事情為由，婉轉請黃男離開。

安安對陽交大的後續處理也相當不滿，表示她向上反映後，主管不僅態度消極、建議她離職，更稱黃男是績優廠商，且與4位老師合作，得罪黃男恐須面對嚴重後果，甚至嗆道「你能活到今天，就是因為你甚麼都沒講」。

安安提出陽交大的性平會調查報告，提到本件使安安身心受創，與其說是性騷事件本身，「毋寧應說是僱主處置不當」，而黃男在事件後，也仍能自由進出辦公室，向黃男及陽交大連帶求償30萬、另向陽交大求償40萬元。

黃男表示，他的確有稱安安是「小安心亞」，但沒有冒犯的意思，安安當下也回稱「很多人這樣講」，更沒在2019年1月間，於辦公室向安安說「外國人不是都很粗大」等語，也沒一直靠近對方；而性平會的報告中，僅因「主管是安安要求來辦公室」，就推論是因他讓安安害怕所導致，根本都是臆測，且安安當晚也沒向同仁反應被性騷，後續跟在產學中心多做了近1年，種種跡象與常情不符，主張安安求償無理。

陽交大認為，學校接獲通報後，按規定送性平會調查，也在產學中心加裝監視器、辦公室內設置隔板，除事後積極補救外，在與黃男簽約時，內文也提到性騷防治等規範，且黃男為交大EMBA學生，學校在畢業條件中，要求他須完成線上性平課程及測驗，無論事前、事後，皆已盡力防範性騷行為，就算有過失，安安求償的金額也太高。

法院認為，黃男向安安傳訊「安心亞」、「酒店紅牌」等話題時，雙方有來有往、互動輕鬆，此部分應不構成性騷，而在2019年1月辦公室的事件中，產學中心主管證稱，「安安說被黃男困住了，她請黃男離開對方不肯，我才假裝回去跟她討論事情，到場時看到2人站蠻近的」、「我覺得她應該是有點害怕，不然不會請我幫忙」。

當天同樣被安安CALL進辦公室的廠商表示，「我當時看另名男子在，幾天後安安跟我說，叫我進去是要去救她，她已經不想跟黃男講話，過程很不舒服」，又有另名廠商證稱，「進辦公室後覺得氣氛有些尷尬，正想離開時，安安請我留下，之後安安如果要加班，就會來我們辦公室，或是請其他人陪同」。

法官調閱性平調查報告，黃男於其中自承在辦公室內，有說「外國人都比我們壯」、「安安說英國讀書，我問她有沒有跟老外交往過」，這兩句話跟安安控訴的「外國人是不是都很粗大」、「妳有沒有試過覺得怎麼樣」，意思差異不大，認定安安所控訴的性騷犯行屬實。

另就陽交大部分，法官認為，學校雖提出各種規範資料，但對於是否確實執行、黃男有沒有接受、參與性平教育訓練，或學校有無確實要求進駐廠商，都沒有具體舉證，難以認定學校有盡力預防性騷，至於加裝監視器、辦公室隔板等，都是後續補救，且產學中心主管在性平會調查中，承認很難徹底將黃男與安安隔離，而黃男也繼續在辦公室進出。

性平調查報告另外指出，在安安於2019年1月申訴後到7月，學校有很長一段時間，除了業務隔離外沒甚麼作為，法官認定陽交大為安安僱主，在知道性騷事件後，未立即採取有效的糾正及補救措施，未盡保護員工責任，判陽交大應與黃男連帶賠償安安10萬元。

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