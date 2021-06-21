釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！檢方求處7年徒刑：罪證確鑿

▲南韓釜山前市長吳巨敦去年4月召開記者會，向大眾坦承曾性騷市府女職員。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山市前市長吳巨敦曾於2018年兩度性騷市府女職員，去年4月又在市長辦公室涉嫌性騷另名女職員，造成對方罹患創傷後壓力症候群，之後遭某網紅在Youtube上爆料此事，同月親自召開記者會向大眾坦承犯案後，自行辭退市長一職。對此，檢方今（21）日針對前述嫌疑向法官求處7年徒刑。

根據《韓聯社》報導，釜山地方法院刑事6部部長法官柳承佑（류승우）於21日上午針對釜山前市長吳巨敦性騷案開庭，檢方在庭上表示，綜合被害者們的供詞與相關證據，吳巨敦的確犯下強制醜行（性騷）、強制醜行未遂、強制醜行致傷、誣告等罪嫌。

釜山前市長吳巨敦出身自共同民主黨（南韓執政黨），2018年11月涉嫌性騷市府女職員A某，同年12月又再度性騷A某未遂，沒想到2020年4月又故態復萌，在市長辦公室性騷另名女職員B某，造成對方罹患創傷後壓力症候群。

之後吳巨敦遭到Youtube頻道某經營者爆料性騷案，反而控告對方「誣告」，直到共同民主黨在國會議員選舉大勝後，才選擇於該年4月23日召開記者會，坦承犯案、同時辭去市長一職。最後，首爾、釜山市長補選於今年4月7日舉辦，在野黨「國民力量」朴亨埈成功選上釜山市長。

吳巨敦的性騷案將於本月29日召開一審宣判。

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