可以選高端了！鄉民曝光「預約畫面」秀第3選項：獻出手臂吧

▲網友曝光預約平台多出高端選項的畫面。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《疫苗平台再開放登記！今下午2點開始「新增高端可選」》，中央流行疫情指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自27日14時起，重新開放意願登記，將新增接種高端疫苗選項。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，曝光預約選項的畫面。

指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自27日14時，起重新開放意願登記，請18歲（含）以上、尚未意願登記的民眾把握機會，儘速完成登記；另外，這次開放新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲還有人秀出預約高端的截圖。（圖／翻攝自PTT）

就有網友到公費疫苗預約平台查看後，在PTT上爆卦「高端疫苗來了啦」，秀出預約畫面「實測成功，各位高端預約起來啦！」另一人則是問卦「好像可以預約高端了？」並貼出已有高端選項可選的畫面「通通都給我預約起來。」

畫面一曝光，其他網友紛紛留言起鬨，「獻出你的手臂給高端」、「來了來了，高端終於來了」、「不打高端 ，人生低端」、「保護效力到底多少」、「不是啦！也太快就加進來了吧」、「未滿20歲還不行喔」、「我已經改了，好興奮啊」、「衝啊！我要衝第一發。」