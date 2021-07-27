游錫堃：疫情阻擋不了良善循環　台捷兩國情誼將更綿密

▲韋德齊去年9月參訪立法院，游錫堃頒贈背帶及獎章。（資料照／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

捷克政府27日宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，立法院長游錫堃表示，疫情雖然防礙了台捷兩國的實體交流，卻阻擋不了彼此的良善循環，也再次印證兩國間的堅定情誼，以及共享的自由民主普世價值。

捷克政府27日召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。

游錫堃27日下午以「共享自由民主信念的堅定情誼」為題在臉書發文，感謝台灣的民主盟友捷克，今晨遠從歐陸另一端，捎來了令人振奮的消息，宣布將捐贈台灣3萬劑疫苗。

游錫堃提及，許多人和他至今記憶猶新，去年9月捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台，並且在立法院公開演說時強調，「我堅信每一位民主主義者，有義務支持所有捍衛民主原則、建造民主的人。因為，捍衛民主原則，就等於捍衛我們社會的自由民主精神」，這段話鼓舞了同屬民主陣營的每一個台灣人。

游錫堃說，去年台灣捐贈捷克口罩，如今捷克回贈台灣疫苗，疫情雖然防礙了台捷兩國的實體交流，卻阻擋不了彼此的良善循環，也再次印證兩國間的堅定情誼、共享的自由民主普世價值。

游錫堃強調，捷克是台灣對歐洲投資的第4大國，有著堅實的工業基礎和深厚的文化底蘊，相信疫情過後，台捷交流會更加發展，兩國情誼將更加綿密，謝謝捷克。

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