斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」　鄉民笑了

▲伊藤美誠與水谷隼上演神奇大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

東奧中日混雙桌球決賽，苦心培養5年的日本隊擊敗強敵，斷了中國桌球的5金美夢，就有大陸網友認為，日本隊隊服與場地顏色相近，可能會造成視覺混亂，「根本是日本人的心機。」

昨日桌球混雙賽中，日本隊水谷隼、伊藤美誠苦戰7局，以4：3擊敗中國球王許昕、球后劉詩雯，引爆陸網戰火。就有網友發表看法，直言「其實這場比賽，中國有一點點的原因，輸在了服裝設計上......。」

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▲日本混雙擊敗中國摘金。（圖／達志影像／美聯社）

他接著表示，「他們（日本隊）的隊服顏色和場地顏色非常接近，中國隊員在觀察他們移動動作的時候，會變得困難，這就像迷彩服一樣的道理，給中國隊增加了難度。這也是日本人的心機。」

這番話引起熱烈討論，鄉民不禁笑回，「輸在服裝設計的美感上倒是真的」、「你們打球還是打人啊」、「理由伯捏」、「在日本用忍術是合法的」、「拖拉機」；但也有人頗為認同，「其實這樣說蠻有道理的耶！C國穿黑色，對日本來說，球更顯眼了。」

事實上，中國過去在桌球項目簡直無敵，之前8屆奧運共拿下28金、18銀、8銅，其中男單3連霸、女單8連霸、男團和女團都是3連霸，神級戰績無疑是難以跨越的高牆；怎料，這次許昕與劉詩雯對上伊藤美誠與水谷隼，居然在領先2盤的情況下被翻盤，最終3比4輸給日本。

▼陸網友吐槽，隊服顏色是小心機。（圖／翻攝自臉書／奔跑吧鄉民們）