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王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

▲▼王冠閎。（圖／記者張克銘攝）

▲東奧「台灣蝶王」王冠閎。（圖／記者張克銘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣蝶王」王冠閎200公尺蝶式準決賽，以1分55秒52成績排第6，可惜沒能拿到決賽門票。但首戰奧運的他，預賽超精彩表現，加上帥氣外型與高學歷，狂圈一票粉絲，就有網友好奇發問，「王冠閎484人生勝利組？」引起熱烈討論。

昨天200公尺蝶泳預賽，19歲的王冠閎就驚艷許多人，一名網友在PTT直呼，「拿下分組第一、初賽第二，還贏過美國、義大利，甚至贏過日本的泳壇巨星瀨戶大也，這根本是人魚吧？」

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▲網友直呼，王冠閎根本人生勝利組。（圖／翻攝自IG／eddie_wang123）

▲▼網友直呼，王冠閎根本人生勝利組。（圖／翻攝自IG／eddie_wang123）

▲網友直呼，王冠閎根本人生勝利組。（圖／翻攝自IG／eddie_wang123）

他接著讚嘆，身材好、長得又帥，還是建中畢業的，現在讀台師大，「這根本人生勝利組了吧？」對此，鄉民也紛紛回應，「這就天選之人」、「真的！本小妹已排卵」、「建中畢業的？真的人生勝利了」、「人家多努力，你又沒看到」。

初次參加奧運的王冠閎，絲毫不見青澀模樣，他在預賽中，游出1分54秒44的成績，以第2名之姿晉級；雖然準決賽分組第6，沒能游進決賽，但本屆他200蝶達奧運A標，所以能多報名100公尺蝶式項目，期待他在7月29日登場的100公尺蝶式賽中，繼續突破自我，為我國再創佳績。

另外，不僅教練黃智勇表示，王冠閎是大賽型選手，在心態和心理壓力上，調適得很好；前選手藝人小小瑜看完預賽也大讚，根本神之配速。

►盤點東奧帥哥！IG全被神出「快追起來」　妹子讚爆：太實用了

▼王冠閎是台灣史上第2位達到奧運A標的男泳將。（圖／路透）

▲東京奧運,東奧「台灣蝶王」王冠閎。（圖／路透）

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