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科興打第三劑「中和抗體水平顯著增高」　未有嚴重不良反應

▲▼中國科興、國藥疫苗與COVAX簽署合作協議，預計從7月起提供疫苗。（圖／路透社）

▲科興疫苗接種第三劑後中和抗體水平顯著增高。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

是否打第三劑新冠疫苗加強針，已成為各國政府和科研界探討的話題。大陸科興控股生物技術有限公司26日公布，研究顯示接種第三劑科興疫苗後，體內中和抗體水平顯着增高，未出現相關的嚴重不良反應。

據《21世紀經濟報導》報導，科興控股生物技術有限公司公布，7月25日，由江蘇省疾病預防控制中心疫苗評價所，聯合復旦大學公共衛生學院、科興、復旦大學附屬華山醫院等多家單位合作，在美國醫學論文檔案網（MedRxiv）上傳《18-59歲健康成年人接種克爾來福第三劑的免疫原性和安全性，以及免疫持久性：雙盲、隨機、安慰劑對照的Ⅱ期臨床試驗中期結果》。

上述研究結果顯示，接種兩劑科興疫苗後，具有良好的免疫原性，且能夠誘導機體產生免疫記憶；在接種第二劑後的第28天至8個月接種第三劑後，疫苗也具有良好的免疫原性和安全性，中和抗體水平顯着高於基線水平，不良事件均為1級或2級，未出現相關的嚴重不良反應。

科興介紹，此次研究是單中心、雙盲、隨機、安慰劑對照的科興疫苗Ⅱ期臨床研究，於2020年5月3日在江蘇啟動，受試者為18至59歲的健康成人，共271人納入最終分析。

免疫原性分析顯示，四個免疫程序組在第二或第三劑接種後28天，中和抗體陽性率均在90%以上。安全性分析顯示，在各個免疫程序組中，第三劑後28天內報告的局部和全身不良反應略低於前兩劑，均為1級2級不良反應，最常見的不良反應是注射部位疼痛，未報告嚴重不良反應。

該研究結果也表明，即使6個月後中和抗體水平下降，但兩劑疫苗免疫程序產生了良好的免疫記憶，接種第三劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應，中和抗體滴度顯着提高，接種第三劑後28天中和抗體滴度，比第二劑後28天中和抗體滴度增加3至5倍，且第三劑與第二劑間隔時間愈長，增長倍數愈高。

在討論部分作者表示，儘管第三劑接種可能是必不可少，但制定和實施加強方案應綜合考慮當地的疾病流行情況、感染風險、疫苗供應等相關因素。根據當前形勢，從中短期來看，與加強劑次接種相比，確保更多的人完成兩劑科興疫苗接種應該是更優先事項。

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