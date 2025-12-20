盧比歐：加薩新治理機構「很快到位」　國際部隊將進駐　

▲ 盧比歐稱美國目標是讓加薩新治理結構快速到位。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐19日透露，由國際委員會和巴勒斯坦技術官僚組成的加薩走廊新治理機構很快就會到位，隨後將部署國際維和部隊，以鞏固以色列在巴勒斯坦停火的脆弱情勢。與此同時，聯合國支持的全球饑餓監測機構宣布加薩饑荒狀態已經結束，但整個地區仍面臨緊急狀況。

根據《路透》，盧比歐在年終記者會上表示，加薩無法長期維持現狀，川普政府10月促成和平協議後以色列持續襲擊哈瑪斯目標，哈瑪斯重新控制加薩，「這就是為什麼我們對完成第一階段有緊迫感，這包括建立和平委員會，成立巴勒斯坦技術官僚機構或組織，接著部署穩定部隊。」

他提到，在確認巴勒斯坦人加入技術官僚組織方面已取得進展，華府目標是使治理機構「很快」到位，但未提供具體時間表。

美國中央司令部本周在杜哈與夥伴國舉行會議，規劃加薩國際穩定部隊（ISF）部署事宜。2名美國官員上周告訴《路透》，國際部隊最快可能在下個月部署到加薩，此前聯合國安理會已於11月投票授權部隊進駐。

但目前尚不清楚如何解除哈瑪斯武裝，考慮派兵參加穩定部隊的國家擔心，哈瑪斯會與其士兵交戰。盧比歐坦言，派兵國家希望了解ISF具體任務內容和資金來源，「我認為在要求任何人做出堅定承諾之前，我們需要給出更多答案。但我非常有信心，有一些各方都能接受的國家願意參與」，並提及巴基斯坦已表達參與意願。

▲ 加薩南部汗尤尼斯，巴勒斯坦人領取救援卡車上的物資。（圖／路透）

另據《法新社》報導，聯合國19日宣布，由於人道援助管道有所改善，加薩饑荒狀態已經結束。糧食安全階段分類倡議（IPC）指出，「沒有地區被歸類為饑荒狀態」，但強調「情況依然嚴峻，整個加薩走廊都被列為緊急狀態」。

目前當地逾70%人口住在臨時住所，冬季洪水加劇饑餓問題，氣溫驟降也增加體溫過低風險。IPC指出，至明年4月15日前預計仍有約160萬人將面臨「危機」等級的糧食不安全問題。