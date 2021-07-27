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炎夏期間有這一台不知不覺把孩子變可愛！富及第全自動冰淇淋機隨時隨地幫你消暑滅火

▲▼富及第全自動冰淇淋機,小家電,DIY手作冰淇淋,親子互動,消暑。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲夏天在家裡隨時都想來碗清涼消暑的冰淇淋。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

夏日炎炎，天氣已經夠熱，孩子們放暑假、整天待在家朝夕相處，大人們不只要應付小孩、抓緊空擋下廚、做家事，還要完成其他各種瑣事，宅在家躲避豔陽的時間根本比平日上班還難熬，長時間下來難免心浮氣躁，孩子們整天在家精力旺盛更是不受控，天氣越來越熱、火氣也越來越大，在家裡還能怎麼消暑？！除了開冷氣、沖澡之外，其實還有一舉多得的好方法！

孩子們放暑假的期間，大人們每天都要想東想西，變出一堆「齣頭」，就是要讓孩子在家有事做，最常見的不外乎就是一起玩健身遊戲、找些DIY讓孩子動手動腦，或是準備一些可以跟小孩子一起料理的菜色，堪稱是最殺時間、最能讓孩子放電的好選擇，現在夏天到了，許多人會在家中自己製作消暑料理或冰品，除了土法煉鋼之外，購買小巧的冰淇淋機更是省時省力的好選擇，不僅方便有趣，有孩子的家庭使用次數更是高上許多，成為今夏最夯的小家電。

▲▼富及第全自動冰淇淋機,小家電,DIY手作冰淇淋,親子互動,消暑。（圖／翻攝自臉書）

▲「完全不用預冷、毫不費力，就是把東西都丟進去攪一攪就能享有綿密的冰淇淋啦，跟外面賣的簡直有87分像！！」（圖／翻攝自「瑞秋X妮娜。Lovely Day」）

市面上冰淇淋機選擇不少，但由於全自動的冰淇淋機有內建製冷系統、不需事先預冷，因此特別受到消費者喜愛，富及第全自動冰淇淋機有18oz跟22oz兩種容量，內建製冷系統直接省去半天的預冷時間，只要把想吃的食材放進去，口感軟綿的軟式冰淇淋或口感扎實的硬式冰淇淋都能隨心所欲享用，更有德國LFGB食品級認證，讓全家人吃得更安心。

富及第全自動冰淇淋機外型小巧攜帶方便，移動後不需靜置即可使用，更能即刻製作，水果或內膽都不需提前冷凍，隨時隨地想吃就有，家有愛吃冰的小孩不用擔心，趁這時帶著孩子一起切水果、準備材料，再大手小手一起把食材放進冰淇淋機，一鍵按下就能等著吃冰，製作完成更會自動進入6小時保冰模式，沒有馬上吃完也不怕融化。

▲▼富及第全自動冰淇淋機,小家電,DIY手作冰淇淋,親子互動,消暑。（圖／翻攝自臉書）

▲「自從有了這台冰淇淋機，每天都在想要把什麼變成冰來吃呢？冰箱的水果是不是也該做成冰啦～讓生活中充滿了不同的樂趣，也讓防疫在家的生活變得更多采多姿，超讚！」（圖／翻攝自「Liz chiang 栗子醬」）

使用完也方便清洗，可拆式機上蓋可完全拆開、清潔0死角，高23.8cm不僅便於攜帶更容易收納，配件附有矽膠刮刀、量杯、量勺、冰淇淋挖勺，兩種機型分別有櫻花粉、雪花白，及清新綠、蜜糖粉可選，粉嫩可愛的馬卡龍色系更是擄獲大人小孩的心。

以前都覺得「家裡真的需要冰淇淋機嗎？」但沒想到長時間待在家的這段期間以來，才後悔沒有更早入手！沒關係，曾經錯過的入手機會現在是時候把握了，富及第全自動冰淇淋機就是居家期間消暑滅火的好幫手，一起DIY做出健康天然的手作冰淇淋，更能增加親子互動，不知不覺把孩子變可愛，一舉多得。

▲▼富及第全自動冰淇淋機,小家電,DIY手作冰淇淋,親子互動,消暑。（圖／翻攝自臉書）

▲「疫情肆虐下，能跟元寶在家吃到最天然又好吃有趣口味的冰淇淋絕對是超棒的一件事情，好吃新奇又好玩無誤！」（圖／翻攝自「天兵媽與小元寶」）

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