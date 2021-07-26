台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

▲《蘋果日報》。（圖／資料照）



記者黃巈禾／台北報導

香港商《蘋果日報》出版發展有限公司台灣分公司，由於虧損及業務緊縮，台灣《蘋果日報》5月18起停刊紙本，繼5月中解僱逾300名職員後，《蘋果》工會接獲資方通知將再啟動裁員計畫，呼籲北市勞動局介入監督協商。對此，北市勞動局呼籲，蘋果日報應派出有決定權的人來協商，盡速與勞方達成和解。

《蘋果》工會26日表示，經會員通報已有多個單位收到要求提交名單，已知多個部門裁員幅度達3到5成不等，工會對此表達強烈譴責，公司先是在5月未依法定程序大量解僱員工，留下的中心組織重整後還要大家一起努力打拚，結果前一案勞資爭議未解，公司又要再度大規模裁員，工會譴責資方一再凌遲打拚多年的員工，工會也提醒資方，針對新一波的裁員流程，務必遵守《勞基法》與《大量解僱勞工保護法》相關規定，也籲請主管機關台北市勞動局與勞動部依法積極介入監督協調，避免勞工權益受損。

《蘋果》工會指出，對於5月中大量解僱的300多名員工，台北市勞動局今（26）日舉行第3次強制協商會議，資方於會中表達因董事會不同意，因此，不願依台灣法令給付員工足額預告工資，導致協商再度未達成共識，工會委任律師表達，公司連續3次會議都表達毫不退讓的態度，缺乏誠意，若進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機；公司代表則表示，願意再將方案攜回研商，雙方敲定7月30日下午舉行第4次協商會議。

據《蘋果》工會了解，針對第2波資遣案，公司已向部門主管宣布第2波資遣案將於7月30日通報，員工離職日期為9月30日，以符合《大量解僱勞工保護法》規定，但今天協商中，資方針對5月中遭資遣員工仍不願依法補足60天預告工資，對於兩批遭資遣員工的差別待遇，工會表示不解與遺憾，呼籲資方依照相關法令補足薪資，以避免後續裁罰，否則工會將提出法律訴訟幫會員討回公道。

《蘋果》工會也表示，今（26）日強制協商會議時，《蘋果》執行長吳玉愛表達她並非負責人，沒權力決定裁員與交易，並稱資遣案是由人在獄中的香港壹傳媒前行政總裁張劍虹與台灣《蘋果》前社長陳裕鑫決定與執行，因此，工會呼籲，已領取優於法令高額離職金但仍掛名公司負責人的陳裕鑫、與人在台灣的壹傳媒主席葉一堅出面處理此事，避免壹傳媒長期以來在香港爭取人權民主的形象破滅，在台灣留下違反勞動法令、欺壓凌遲勞工的惡名。

對此，北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，今天的協商，資方代表為蘋果日報人事總監，協商結論是將勞方訴求意見帶回給董事會討論，並敲定7月30日舉行第4次協商。此外，陳昆鴻呼籲，蘋果日報應派出有決定權的人來協商，盡速與勞方達成和解，讓此次事件圓滿結束。

就業安全科長施貞夙則表示，蘋果日報5月時提報解僱333人，因未於60日前通報勞動局及通知工會，違反「大量解僱勞工保護法」第4條，將裁處新台幣10萬元，現在已經簽辦當中。