　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

▲▼《蘋果日報》謠傳人事變動，將結清年資改簽約制變相裁員。（圖／資料照）

▲《蘋果日報》。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

香港商《蘋果日報》出版發展有限公司台灣分公司，由於虧損及業務緊縮，台灣《蘋果日報》5月18起停刊紙本，繼5月中解僱逾300名職員後，《蘋果》工會接獲資方通知將再啟動裁員計畫，呼籲北市勞動局介入監督協商。對此，北市勞動局呼籲，蘋果日報應派出有決定權的人來協商，盡速與勞方達成和解。

《蘋果》工會26日表示，經會員通報已有多個單位收到要求提交名單，已知多個部門裁員幅度達3到5成不等，工會對此表達強烈譴責，公司先是在5月未依法定程序大量解僱員工，留下的中心組織重整後還要大家一起努力打拚，結果前一案勞資爭議未解，公司又要再度大規模裁員，工會譴責資方一再凌遲打拚多年的員工，工會也提醒資方，針對新一波的裁員流程，務必遵守《勞基法》與《大量解僱勞工保護法》相關規定，也籲請主管機關台北市勞動局與勞動部依法積極介入監督協調，避免勞工權益受損。

《蘋果》工會指出，對於5月中大量解僱的300多名員工，台北市勞動局今（26）日舉行第3次強制協商會議，資方於會中表達因董事會不同意，因此，不願依台灣法令給付員工足額預告工資，導致協商再度未達成共識，工會委任律師表達，公司連續3次會議都表達毫不退讓的態度，缺乏誠意，若進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機；公司代表則表示，願意再將方案攜回研商，雙方敲定7月30日下午舉行第4次協商會議。

據《蘋果》工會了解，針對第2波資遣案，公司已向部門主管宣布第2波資遣案將於7月30日通報，員工離職日期為9月30日，以符合《大量解僱勞工保護法》規定，但今天協商中，資方針對5月中遭資遣員工仍不願依法補足60天預告工資，對於兩批遭資遣員工的差別待遇，工會表示不解與遺憾，呼籲資方依照相關法令補足薪資，以避免後續裁罰，否則工會將提出法律訴訟幫會員討回公道。

《蘋果》工會也表示，今（26）日強制協商會議時，《蘋果》執行長吳玉愛表達她並非負責人，沒權力決定裁員與交易，並稱資遣案是由人在獄中的香港壹傳媒前行政總裁張劍虹與台灣《蘋果》前社長陳裕鑫決定與執行，因此，工會呼籲，已領取優於法令高額離職金但仍掛名公司負責人的陳裕鑫、與人在台灣的壹傳媒主席葉一堅出面處理此事，避免壹傳媒長期以來在香港爭取人權民主的形象破滅，在台灣留下違反勞動法令、欺壓凌遲勞工的惡名。

對此，北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，今天的協商，資方代表為蘋果日報人事總監，協商結論是將勞方訴求意見帶回給董事會討論，並敲定7月30日舉行第4次協商。此外，陳昆鴻呼籲，蘋果日報應派出有決定權的人來協商，盡速與勞方達成和解，讓此次事件圓滿結束。

就業安全科長施貞夙則表示，蘋果日報5月時提報解僱333人，因未於60日前通報勞動局及通知工會，違反「大量解僱勞工保護法」第4條，將裁處新台幣10萬元，現在已經簽辦當中。

ET快訊
鄭怡靜奪牌暴哭討抱抱　林昀儒神回
桌協理事長感動：真正台灣選手首度拿到奧運獎牌　和陳靜不同
快訊／威力彩8.2億「關鍵7碼出爐」！頭獎逼近今年最高　誰來
林鄭配世界第一終結獎牌荒　鄭怡靜激動落淚說話了
快訊／台北大同區公寓驚傳火警！居民窗邊「雙手合十」求救
快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2
沉默殺手林昀儒、鄭怡靜教練來自中國　關於黃金混雙的5件事
雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽　詳細路線曝
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

江啟臣轟蔡英文稱「台灣隊」在搞正名　民進黨：難怪不懂主流民意

懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

林昀儒、鄭怡靜勇奪銅牌　蔡英文讚：火力全開展現實力

鄭怡靜勝利剎那眼眶紅　謝長廷：可見壓力很大…感謝他們艱苦奮鬥

蘇貞昌大讚林昀儒、鄭怡靜：沒受挫氣餒　還拿出最好狀態迎戰

確診者22日去長春國賓看「黑寡婦」　北市急尋10名同場觀眾

約翰紅茶工讀生「父親是AIT油漆工」　打過2劑BNT也中鏢！急匡列12同事

監察院27日重新開放到院陳情　「講述案情重點避免久留」

周春米建議放寬陪病者名額限制　「適度開放第二位免費PCR檢測」

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

水流太慢！解決廚房排水管堵塞 通管清出「皂化油塊」數量驚人

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

江啟臣轟蔡英文稱「台灣隊」在搞正名　民進黨：難怪不懂主流民意

懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

林昀儒、鄭怡靜勇奪銅牌　蔡英文讚：火力全開展現實力

鄭怡靜勝利剎那眼眶紅　謝長廷：可見壓力很大…感謝他們艱苦奮鬥

蘇貞昌大讚林昀儒、鄭怡靜：沒受挫氣餒　還拿出最好狀態迎戰

確診者22日去長春國賓看「黑寡婦」　北市急尋10名同場觀眾

約翰紅茶工讀生「父親是AIT油漆工」　打過2劑BNT也中鏢！急匡列12同事

監察院27日重新開放到院陳情　「講述案情重點避免久留」

周春米建議放寬陪病者名額限制　「適度開放第二位免費PCR檢測」

降級變梅花座「驚悚片更恐怖、偷哭不會被發現」！8日韓電影排隊上

和狗狗一起長大！喵星人「從小出海游泳」　最愛和媽媽乘船

王冠閎天生就是大賽型選手　教練看好締造台灣泳壇空前紀錄

台灣蘋果日報2個月2度裁員！勞資將第4次協商　北市勞動局回應了

鄭怡靜奪牌想大哭一場討抱抱　林昀儒傻笑：有點尷尬

愛紗8歲唱跳超萌！　3天內決定「到台灣出道」原因曝：一石二鳥啊

江啟臣轟蔡英文稱「台灣隊」在搞正名　民進黨：難怪不懂主流民意

懶人包／新北727降級「餐飲、電影院、幼兒園怎開放」　7張圖一次看懂

AKMU新歌「邀到IU合作」！　秀賢笑曝：用了歐逆給的IU使用券

台灣2片闖威尼斯影展！賈靜雯、王淨《瀑布》、蔡明亮入圍

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

國防大學視訊「人與人連結」下場出爐　散播影片者慘了

振興券要來了！　政府「不發現金」關鍵在民眾一慣性

打過2劑BNT！AIT油漆工染疫「急匡列12同事」

AZ、莫德納可能8月就打完　羅智強：如果只剩高端你敢打嗎？

快訊／確診者曾去長春國賓看電影！12員工緊急PCR　追同場10名觀眾

謝長廷超狂歷史被挖出！曾是全國前3體操選手

快訊／世貿停車場保全確診！北市曝3天足跡

振興券預算不用先送立院！1個月籌備期　推估最快9月發行

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

趙少康913字「祝福敢打高端的人」

謝長廷點出楊勇緯落敗原因：裁判很專業

林昀儒、鄭怡靜勇奪銅牌　蔡英文回應了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

「3生肖」快買威力彩！命理師：很有機會

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面