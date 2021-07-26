南警連續偵破3起重大社會矚目案　黃偉哲頒發獎金慰勞有功員警

▲台南市警局連續偵辦3起重大刑案，市長黃偉哲利用治安會報之機會，公開表揚頒發破案慰問金予各單位有功人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局在防疫三級警戒期間，守護大台南市民治安與交通安全，近期連續偵破竹聯幫跨域南部犯案等3起社會矚目案件，市長黃偉哲26日特別利用治安會報之機會，公開表揚頒發破案慰問金予各單位破案有功員警。

台南市警局指出，相關重大案件包括：一、永康分局偵破北部竹聯幫跨域南部犯案，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，先後拘捕犯嫌8名到案，6名主嫌羈押禁見，成功瓦解該犯罪組織勢力。

二、刑警大隊防疫期間力求治安無死角，嚴打槍械及毒品犯罪，鎖定謝姓毒品通緝犯意圖滋事擁槍在大台南市區流竄，經專案小組嚴密佈線查緝，於台南市新營交流道順利緝捕並起獲隨身衝鋒槍1支、手槍1支、子彈2顆（已上膛）等槍械，過程幸無人員受傷。

三、第三分局轄內分別在7月1日、7月4日發生2起車輛危險駕駛競速案，經專案小組不眠不休比對分析，並通知相關涉案人員到場，總計依公共危險罪函送25名犯嫌，交通違規取締告發45件，有關群聚及未戴口罩部分，另依違反傳染病防治法予以舉發，成功消弭危害市民潛在危機，讓意圖危害社會之歹徒接受法律制裁。

市長黃偉哲26日特別利用治安會報之機會，公開表揚頒發破案慰問金予各單位有功員警。黃偉哲市長再次強調並宣示市府做好治安與守護交通決心，同時也期許方仰寧局長所領導的警察局團隊能夠將士用命，警察人員執勤時務必做好防護，確保自身健康，在防制疫情之際，繼續堅守崗位、全力以赴，讓台南市民能有一個治安平穩、交通順暢的環境，讓全體市民生活更加安全有保障。

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