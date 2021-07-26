未戴口罩搖下車窗加油遭勸阻　他折返猛毆女加油員

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭38歲陳姓男子24日晚開車進中油羅東站加油，搖下車窗要加油時因未戴口罩，呂姓女加油員要他戴上口罩，他心生不滿離去，要友人騎車載他折返，痛毆正在為他人加油的呂女，造成呂女頭皮、左臉、嘴唇左手右肩等處擦挫傷，警方迅速到場處理並帶回2人，雙方因互提傷害告訴，全案依法偵辦。

▲陳姓男子折返猛毆（箭頭所指）加油機旁的女加油員，雙方並因互提傷害告訴。（圖／記者游芳男翻攝）

24日20時許，38歲陳姓男子在五結鄉中油羅東站搖下車窗表示要加油時，被呂姓女加油員要求戴上口罩，他不滿嗆說車上只有他一人是不用戴口罩、妳算什麼咖小等話，呂女回說「你大聲沒有比較厲害」等，雙方口角後，陳不滿離去。

陳男事後要友人騎車載他回到加油站討公道，陳男折返加油站時，見正為其他車輛加油的呂女，就在加油機旁抓住呂女脖子，出拳一陣猛毆，造成呂女頭皮、左臉、嘴唇左手右肩等處擦挫傷。警方獲報到場處理並帶回2人，雙方因互提傷害告訴，全案依法偵辦。

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