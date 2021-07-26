對戰戴資穎爆紅！阮翠玲「圈粉台灣人」　網友告白：已戀愛

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎26日在東奧羽球小組賽第二場賽事，出戰越南選手阮翠玲，並且以直落二的成績順利獲勝。不過經此一戰之後，不少網友發覺相貌清秀的阮翠玲越看越可愛，在台灣突然爆紅，圈粉不少台灣網友，還有許多網友在她的臉書留言鼓勵。

▲越南選手阮翠玲對戰戴資穎後，在台灣爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Nguyễn Thùy Linh，下同）



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世界排名49名的越南選手阮翠玲，賽後也在臉書上曬出與戴資穎的合照，並且表示，「這是我的偶像，能夠在這麼大的舞台上，與我的偶像比賽，這難道不是一場夢嗎？」

▲阮翠玲羽球場外精心打扮的照片，確實顏值相當高。（圖／翻攝自Facebook／Nguyễn Thùy Linh）



阮翠玲的臉書上也有台灣網友留言表示，「很可愛」、「台越友好」、「打得很好，第一局非常有機會拿下，祝你越來越強」、「 妳真的很棒，球迷我也被妳圈粉+1，第一局表現真的很好。希望將來在看到越南女將更上一層樓」、「其實你很棒，可以與世界冠軍對戰絕對是在比賽生涯難得的養份，請繼續加油，持續在羽球的世界發光發熱。BTW 你長得很可愛！」。

PTT上也有很多人討論阮翠玲，「已戀愛」、「跺腳超可愛」、「真的可愛」、「運動員身體健康，看起來都美美的吧」、「滿漂亮的，有幫她加油的自己承認啦」。