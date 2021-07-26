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戴資穎開局「落後越南妹」！一日球迷狂捏冷汗　老粉全笑了

記者曾筠淇／綜合報導

東奧羽球26日有2組台將出賽，其中，世界球后戴資穎交手世界排名49名的越南選手阮翠玲，雖然一開始小落後，不過最後連下7分攻勢反超，擊敗對方。這場比賽引發討論潮，雙方交手過程中，網友也紛紛緊張直呼，「小戴今天手感是不是不太穩」、「阮翠玲技術不錯」、「兩邊都好強，真的精彩」。

▲▼戴資穎、阮翠玲。（圖／路透）

▲戴資穎。（圖／路透）

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今天羽球女單小組賽中，戴資穎對上越南阮翠玲，第一局起初落後對方，讓不少球迷們捏冷汗、緊張不已。就有網友在PTT的Gossiping板上，以「戴資穎落後越南妹」為題發文，直呼世界排名第一的小戴落後阮翠玲了，「她（阮）很強嗎？」

▲▼戴資穎、阮翠玲。（圖／路透）

▲阮翠玲。（圖／路透）

也有不少網友在留言處表示，「越南妹可愛，但小戴必勝」、「緊張緊張緊張」、「阮翠玲技術不錯」、「小戴失誤蠻多的QQ」、「別擔心，等一下小戴贏給你們看」、「要小心啊，這位今天狀況也很好」、「我以為看小戴最不緊張的說」、「這真的只有49（名）嗎」、「有夠刺激」。

戴資穎和阮翠玲碰頭首局互有失誤2：2，接著小戴連續失誤2：4，對手回擊過長，戴資穎低拍回球不及加上失誤6：9落後，戴資穎出界9：11。隨後2人進入分數拉鋸戰，戴資穎持續落後，最後靠著直線突擊7：0攻勢21：16收下。而第二局，戴資穎熱機完畢，加速進攻讓阮翠玲跟不上，最後小戴先出現賽末點21：11勝出，收下小組2連勝。

小戴反超和勝出的消息曝光後，也讓原先擔心的球迷們紛紛開心表示，「小戴熱機完畢，對方已經沒力」、「超前囉」、「是阮累了，還是小戴熱身完畢」、「對方看起來好無奈」、「小戴熱開強得跟鬼一樣」、「她是慢熱型」。還有網友回應，「有在看小戴比賽都嘛知道，她需要時間來把身體熱開，比賽剛開始會有點抖」、「你第一天看戴打球對吧」、「小戴剛開局常這樣，不用急」。

▼網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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