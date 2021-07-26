第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人「年齡開到38歲」

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗預約平台明（27）日開放第四輪預約登記，此輪也是施打AZ疫苗，依照長幼有序原則進行分配，開放登記年齡也受關注。指揮中心指揮官陳時中表示，本次約有144萬人可以可預約，最大宗的是1983年12月31日前出生者，也就是38歲以上者118萬人，預約時間至7/29中午12時止，施打時間為7/30至8/6。

▲疫苗預約平台可預約接種數。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自7月27日上午10時起，1983年12月31日(含)以前出生之民眾、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」開放意願登記時，先進行意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。